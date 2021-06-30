В России из-за «мажоров и неадекватов» за водителями установлен скрытый контроль
«Скрытый контроль в основном нацелен на выявление так называемых «мажоров» и «неадекватов», которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают «шашечки» при перестроении, - сообщил в интервью aif.ru начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников.
Благодаря новым полномочиям инспекторы, двигаясь в потоке, увидев нарушителя, могут зафиксировать его, а ближайший наряд ДПС его остановит и привлечет к ответственности.
Данная мера нужна для предотвращения неадекватного вождения, ведь когда лихачи видят патрульную машину, они меняют стиль вождения на более спокойную, но их надолго не хватает. Сразу как из поля видимости скрывается наряд ДПС, они возвращаются к прежнему стилю, а порой ведут себя еще более агрессивно.
Также господин Черников отметил, что с помощью камер за первые 5 месяцев 2021 г. вынесено 46,8 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Это 86% от общего числа штрафов. Анализ эффективности применения комплексов показал, что после установки камер снижается количество ДТП. Ежегодно в результате деятельности систем фотовидеофиксации на дорогах России ликвидируются 1,5 тыс. аварийно-опасных участков.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 2 900 000 РPorsche Macan S 2015 в Москве
- 2 199 000 РMercedes GLK-класс 2014 в Москве
- 1 170 000 РLexus LX 2005 в Москве
- 145 000 РChevrolet Niva 2020 в Москве
- 870 000 РHyundai Santa Fe 2012 в Москве
- 300 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 2 900 000 РToyota Land Cruiser Prado 2014 в Москве
- 2 190 000 РMercedes CL-Класс 2010 в Москве
- 280 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий