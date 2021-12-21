В России из-за неисправности отзывают почти 10 тысяч автомобилей Toyota
Фото: drom.ru
Вторая сервисная акция более масштабная и касается 9 916 кроссоверов Toyota Venza, проданных с 31 мая 2013 года по 03 марта 2016 года. Эксперты обнаружили, что из-за дефекта проводки боковая подушка безопасности со стороны водителя может не сработать. На некоторых автомобилях со временем может перехлестнуться витая пара от датчика водительской боковой подушки безопасности в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку. Тогда нагрузка может сосредоточиться на одном проводе, что может привести к растрескиванию провода и, как следствие, к неработоспособному состоянию датчика, возникновению кода неисправности и включению контрольной лампы. На всех автомобилях проверят соответствующий жгут проводов и при необходимости бесплатно его заменят.
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