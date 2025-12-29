Пятый уровень автономности: когда беспилотники станут реальностью на российских дорогах?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

29 декабря 2025, 11:01

В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей

В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей

Пятый уровень автономности: когда беспилотники станут реальностью на российских дорогах?

В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей

В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.

В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.

Российские власти нацелились на амбициозную задачу: уже к 2028 году на отечественных дорогах могут появиться первые прототипы автомобилей с максимальным, пятым уровнем автономности. Это означает, что машины смогут передвигаться без участия водителя в любых условиях, полностью полагаясь на искусственный интеллект и сложные системы управления. Как сообщает Автостат, соответствующее направление развития транспортной отрасли уже утверждено на государственном уровне.

Планы по внедрению беспилотных технологий расписаны поэтапно. Уже в следующем году на трассе М-12 «Восток» стартует эксплуатация автомобилей четвертого уровня автоматизации. Такие машины способны самостоятельно двигаться по маршруту, но в некоторых ситуациях все же требуют вмешательства человека. Это станет важным шагом к массовому внедрению полностью автономных транспортных средств.

Власти рассчитывают, что к 2030 году пробег высокоавтоматизированных автомобилей и объем перевозок с их участием увеличатся более чем вдвое. В документах, на которые ссылается Автостат, приводятся конкретные цифры: в 2026 году беспилотники проедут по российским дорогам 16,5 миллиона километров, в 2027-м - уже 22,7 миллиона, а к 2028 году этот показатель достигнет 35,3 миллиона километров.

Параллельно с техническим развитием идет работа над законодательной базой. Уже в первом квартале 2026 года в правительство поступит законопроект, который должен определить правила движения беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования. Власти обсуждают создание условий для эксплуатации транспорта пятого уровня автономности, а также разрабатывают дорожную карту по тестированию и внедрению таких машин.

В рамках этой стратегии планируется не только создать прототипы, но и подготовить рынок к массовому внедрению беспилотных грузоперевозок. До 2035 года будет сформирована концепция развития этого сегмента, что должно дать толчок для появления новых сервисов и технологий в логистике.

Сейчас на российских дорогах уже можно встретить 95 грузовиков с третьим уровнем автономности. Они способны самостоятельно двигаться по определенным маршрутам, но требуют постоянного контроля со стороны водителя. Переход к четвертому и пятому уровням станет настоящим прорывом для отрасли, хотя эксперты не исключают, что на пути к полной автономии возникнут серьезные технические и юридические препятствия.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тульская область Вологда Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться