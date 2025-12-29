Пятый уровень автономности: когда беспилотники станут реальностью на российских дорогах?

29 декабря 2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.
Российские власти нацелились на амбициозную задачу: уже к 2028 году на отечественных дорогах могут появиться первые прототипы автомобилей с максимальным, пятым уровнем автономности. Это означает, что машины смогут передвигаться без участия водителя в любых условиях, полностью полагаясь на искусственный интеллект и сложные системы управления. Как сообщает Автостат, соответствующее направление развития транспортной отрасли уже утверждено на государственном уровне.
Планы по внедрению беспилотных технологий расписаны поэтапно. Уже в следующем году на трассе М-12 «Восток» стартует эксплуатация автомобилей четвертого уровня автоматизации. Такие машины способны самостоятельно двигаться по маршруту, но в некоторых ситуациях все же требуют вмешательства человека. Это станет важным шагом к массовому внедрению полностью автономных транспортных средств.
Власти рассчитывают, что к 2030 году пробег высокоавтоматизированных автомобилей и объем перевозок с их участием увеличатся более чем вдвое. В документах, на которые ссылается Автостат, приводятся конкретные цифры: в 2026 году беспилотники проедут по российским дорогам 16,5 миллиона километров, в 2027-м - уже 22,7 миллиона, а к 2028 году этот показатель достигнет 35,3 миллиона километров.
Параллельно с техническим развитием идет работа над законодательной базой. Уже в первом квартале 2026 года в правительство поступит законопроект, который должен определить правила движения беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования. Власти обсуждают создание условий для эксплуатации транспорта пятого уровня автономности, а также разрабатывают дорожную карту по тестированию и внедрению таких машин.
В рамках этой стратегии планируется не только создать прототипы, но и подготовить рынок к массовому внедрению беспилотных грузоперевозок. До 2035 года будет сформирована концепция развития этого сегмента, что должно дать толчок для появления новых сервисов и технологий в логистике.
Сейчас на российских дорогах уже можно встретить 95 грузовиков с третьим уровнем автономности. Они способны самостоятельно двигаться по определенным маршрутам, но требуют постоянного контроля со стороны водителя. Переход к четвертому и пятому уровням станет настоящим прорывом для отрасли, хотя эксперты не исключают, что на пути к полной автономии возникнут серьезные технические и юридические препятствия.
