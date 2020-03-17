17 марта 2020, 07:45
В России КАСКО подорожает на 10-25 процентов
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Фото: arabahaberim.com
В России в этом году вырастет стоимость полиса добровольного автострахования. Как отмечают эксперты, для импортируемых моделей стоит ожидать рост цен пропорционально девальвации – на 20-25%.
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Есть и более оптимистичные прогнозы. Например, в «Ренессанс-Страховании» отметили, что в 2014—2015 годах подорожание полиса КАСКО не было пропорциональным падению рубля. Среднее повышение цен тогда составило порядка 17%. В «Альфа-Страховании» сказали, что стоимость КАСКО в том числе зависит и от стоимости запчастей и материалов, поэтому многое зависит и от модели.
Рынок будет пытаться получить максимальную прибыль в сложившейся ситуации. Здесь роль сыграет и падение автомобильного рынка. Спрос на автомобили, как предсказывают аналитики продолжит снижаться.
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