В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval

16.11.2023, 16:08

Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года

Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее