В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
Фото: Haval
Сейчас Haval M6 поставляют в Россию из Китая. Модель представлена в двух уровнях оснащения. Версия с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с. (202 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» стоит с учетом скидки от 2 079 000 рублей. Более богато оснащенный кроссовер с 7-ступенчатым «роботом» обойдется минимум в 2 199 000 рублей.
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Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее
-
03.08.2023, 13:34
Haval M6 подорожал через 10 дней после старта продаж
Официальные продажи кроссовера Haval M6 в России начались 21 июля. Базовая версия среднеразмерного кроссовера стоила ровно, как и начальная комплектация более компактного Jolion. Но уже с августа производитель устранил диспропорцию.Читать далее
-
30.07.2023, 20:27
5 самых дешевых китайских кроссоверов в России
Китайские бренды активно осваивают российский авторынок, особенно сегмент кроссоверов. Они предлагают оптимальное соотношение цены и качества. Самый доступный вариант стоит от 1,4 млн рублей.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
27.11.2023, 16:06
Как снизить шум от зимней резины: 4 способа
Шипы на зимней резине хорошо влияют на безопасность, но серьезно увеличивают уровень шума в салоне. Эксперты рассказали, как минимизировать неприятные ощущения.Читать далее
-
27.11.2023, 14:52
Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику
Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок заявку на 18 специализированных бортовых автомобилей с двухрядной кабиной с начальной ценой 59,6 млн рублей. Это далеко не первая закупка техники для механизированной уборки.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
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