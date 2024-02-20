В России локализуют производство подушек безопасности. Названы сроки
Дочернее общество ПАО «Соллерс», ООО «Компоненты Системы Безопасности», получило льготный заем в размере 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности. Полученные деньги потратят на приобретение нового технологического оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке компонентов, раскроечного и швейного оборудования, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности и испытательного оборудования для проверки всех компонентов и изделий.
Подушки безопасности российского производства будут устанавливать на автомобили, выпускаемые Группой «Соллерс», прежде всего, УАЗы, а также начнут поставлять другим отечественным производителям легковых и легких коммерческих автомобилей.
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-
19.02.2024, 18:11
Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 17:15
Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калужской области произошли кадровые перестановки. Олеся Абраменко сменила Алексея Санникова на посту генерального директора предприятия, которое сейчас называется АО «Стоков Машинное Оборудование».Читать далее
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
-
19.02.2024, 14:59
Российский автопарк стремительно стареет. Названы марки-долгожители
Эксперты одной из крупных страховых компаний проанализировали статистику оформления договоров ОСАГО и пришли к выводу, что старых автомобилей на российских дорогах с каждым годом становится все больше.Читать далее
-
19.02.2024, 13:32
Онлайн-конференция «Автомаркетолог» раскроет все секреты американских дилеров
Очередное онлайн-мероприятие «Автомаркетолога» состоится 20 февраля и будет посвящено итогам главной дилерской конференции NADA Show 2024, которая прошла в начале февраля в Лас-Вегасе.Читать далее
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