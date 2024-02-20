В России локализуют производство подушек безопасности. Названы сроки

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Локализовать производство компонентов систем безопасности – подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой – планируют в 2025 году на заводе в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Группы «Соллерс». Проект уникальный, ранее производством аэрбегов занимались исключительно иностранные компании.

Дочернее общество ПАО «Соллерс», ООО «Компоненты Системы Безопасности», получило льготный заем в размере 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности. Полученные деньги потратят на приобретение нового технологического оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке компонентов, раскроечного и швейного оборудования, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности и испытательного оборудования для проверки всех компонентов и изделий.

Подушки безопасности российского производства будут устанавливать на автомобили, выпускаемые Группой «Соллерс», прежде всего, УАЗы, а также начнут поставлять другим отечественным производителям легковых и легких коммерческих автомобилей.

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