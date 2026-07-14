Почему привычные комплексы исчезают с трасс и что это значит для водителей

В России массово отключают дорожные камеры из-за новых требований

Водители замечают исчезновение камер на российских дорогах. Причины перемен оказались не очевидны. Новые правила меняют подход к контролю скорости. Что ждет систему фиксации нарушений дальше?

Водители замечают исчезновение камер на российских дорогах. Причины перемен оказались не очевидны. Новые правила меняют подход к контролю скорости. Что ждет систему фиксации нарушений дальше?

В последние месяцы на российских дорогах наблюдается заметное сокращение числа работающих комплексов фиксации нарушений. Причиной стали обновленные нормативы, которые требуют подтверждать необходимость установки камер конкретной статистикой аварийности. Теперь просто так разместить оборудование на любом участке не получится - нужны веские основания.

Ранее камеры появлялись практически повсеместно, зачастую в местах, где реальной угрозы безопасности не было. Это позволяло собирать значительные суммы штрафов, но вызывало недовольство автомобилистов. С введением новых правил ситуация изменилась: теперь приоритет отдается зонам с повышенным риском - перекресткам, пешеходным переходам и полосам для общественного транспорта. Если участок не признан опасным, комплекс подлежит отключению или переносу.

Проведенная ревизия выявила сотни устройств, которые не соответствуют новым критериям. В ряде регионов их просто перевели в режим мониторинга - они продолжают собирать данные о трафике, но штрафы больше не выписывают. В других случаях оборудование демонтируют или готовят к перемещению на действительно аварийные участки.

Перенос комплекса - сложная и затратная процедура. Необходимо демонтировать оборудование, доставить его на новое место, подключить к электросети и связи, провести калибровку. Стоимость таких работ может достигать полумиллиона рублей за один объект. Для регионов с ограниченным бюджетом это становится серьезной проблемой, поэтому часть камер просто отключают, оставляя их висеть без дела.

В зависимости от статуса комплекса последствия для водителей различаются. Если камера временно не работает, штрафы не приходят. В режиме наблюдения данные поступают только в аналитические центры, а при переносе на новый участок возрастает риск получить уведомление о нарушении.

Масштабы изменений различаются по регионам. В Московской области приостановили работу почти девяти десятков комплексов, в Татарстане - еще больше. Иркутская область также проводит аудит, а вот в Новосибирской и Воронежской областях серьезных изменений не произошло - там изначально камеры устанавливали на действительно опасных участках.

В Москве ситуация особая: городские власти сохранили за собой право самостоятельно определять места размещения комплексов. Массового демонтажа здесь не ожидается, однако контроль со стороны прокуратуры усилился. Любой спорный штраф может стать поводом для проверки законности установки оборудования.

Водители могут узнать актуальную информацию о работающих камерах на официальном сайте Госавтоинспекции. Если устройство отсутствует на карте, штраф с него считается незаконным. Оспорить постановление, полученное с участка, не соответствующего новым требованиям, также возможно - для этого достаточно обратиться в прокуратуру или ГАИ.

Возвращение камер на прежние места возможно только при резком росте аварийности после их отключения. Безопасность остается единственным аргументом для повторной установки оборудования.

Реформа системы фиксации нарушений призвана сделать контроль на дорогах более прозрачным и справедливым, а также снизить число необоснованных штрафов для водителей.