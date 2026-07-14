Почему привычные комплексы исчезают с трасс и что это значит для водителей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 июля 2026, 16:09

В России массово отключают дорожные камеры из-за новых требований

В России массово отключают дорожные камеры из-за новых требований

Почему привычные комплексы исчезают с трасс и что это значит для водителей

В России массово отключают дорожные камеры из-за новых требований

Водители замечают исчезновение камер на российских дорогах. Причины перемен оказались не очевидны. Новые правила меняют подход к контролю скорости. Что ждет систему фиксации нарушений дальше?

Водители замечают исчезновение камер на российских дорогах. Причины перемен оказались не очевидны. Новые правила меняют подход к контролю скорости. Что ждет систему фиксации нарушений дальше?

В последние месяцы на российских дорогах наблюдается заметное сокращение числа работающих комплексов фиксации нарушений. Причиной стали обновленные нормативы, которые требуют подтверждать необходимость установки камер конкретной статистикой аварийности. Теперь просто так разместить оборудование на любом участке не получится - нужны веские основания.

Ранее камеры появлялись практически повсеместно, зачастую в местах, где реальной угрозы безопасности не было. Это позволяло собирать значительные суммы штрафов, но вызывало недовольство автомобилистов. С введением новых правил ситуация изменилась: теперь приоритет отдается зонам с повышенным риском - перекресткам, пешеходным переходам и полосам для общественного транспорта. Если участок не признан опасным, комплекс подлежит отключению или переносу.

Проведенная ревизия выявила сотни устройств, которые не соответствуют новым критериям. В ряде регионов их просто перевели в режим мониторинга - они продолжают собирать данные о трафике, но штрафы больше не выписывают. В других случаях оборудование демонтируют или готовят к перемещению на действительно аварийные участки.

Перенос комплекса - сложная и затратная процедура. Необходимо демонтировать оборудование, доставить его на новое место, подключить к электросети и связи, провести калибровку. Стоимость таких работ может достигать полумиллиона рублей за один объект. Для регионов с ограниченным бюджетом это становится серьезной проблемой, поэтому часть камер просто отключают, оставляя их висеть без дела.

В зависимости от статуса комплекса последствия для водителей различаются. Если камера временно не работает, штрафы не приходят. В режиме наблюдения данные поступают только в аналитические центры, а при переносе на новый участок возрастает риск получить уведомление о нарушении.

Масштабы изменений различаются по регионам. В Московской области приостановили работу почти девяти десятков комплексов, в Татарстане - еще больше. Иркутская область также проводит аудит, а вот в Новосибирской и Воронежской областях серьезных изменений не произошло - там изначально камеры устанавливали на действительно опасных участках.

В Москве ситуация особая: городские власти сохранили за собой право самостоятельно определять места размещения комплексов. Массового демонтажа здесь не ожидается, однако контроль со стороны прокуратуры усилился. Любой спорный штраф может стать поводом для проверки законности установки оборудования.

Водители могут узнать актуальную информацию о работающих камерах на официальном сайте Госавтоинспекции. Если устройство отсутствует на карте, штраф с него считается незаконным. Оспорить постановление, полученное с участка, не соответствующего новым требованиям, также возможно - для этого достаточно обратиться в прокуратуру или ГАИ.

Возвращение камер на прежние места возможно только при резком росте аварийности после их отключения. Безопасность остается единственным аргументом для повторной установки оборудования.

Реформа системы фиксации нарушений призвана сделать контроль на дорогах более прозрачным и справедливым, а также снизить число необоснованных штрафов для водителей.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ставрополь Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться