Праворульные машины под угрозой запрета – что изменится для водителей и импортеров

16 декабря 2025, 09:19
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.
В 2025 году в России разгорелась новая волна обсуждений вокруг будущего праворульных автомобилей. Причиной стали инициативы по изменению национального стандарта, регулирующего порядок проверки и сертификации таких машин. Как сообщает Autonews, в профильных ведомствах задумались о корректировке ГОСТа, чтобы устранить правовые неясности и снизить риски для испытательных лабораторий.
Суть проблемы кроется в особенностях конструкции фар у автомобилей с правым рулем. Их световой пучок рассчитан на левостороннее движение, что не соответствует российским требованиям. Из-за этого испытательные лаборатории, проводящие сертификацию, оказались под угрозой лишения аккредитации. В начале года несколько лабораторий на Дальнем Востоке уже лишились права выдавать документы на такие машины, что вызвало волну беспокойства среди владельцев и импортеров.
В результате возникла ситуация, когда получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и поставить праворульный автомобиль на учет стало практически невозможно. Однако речь о полном запрете ввоза таких машин пока не идет. Проблема заключается именно в невозможности пройти обязательные проверки и оформить документы, а не в изменении законодательства о ввозе.
Истоки конфликта и реакция рынка
По информации Autonews, история началась с того, что лаборатории во Владивостоке выдали разрешительные документы на праворульные автомобили, не проверив соответствие фар требованиям для правостороннего движения. После проверки их аккредитация была отозвана, а попытки оспорить это решение в суде успехом не увенчались. Власти подчеркивают, что речь идет не о запрете самих машин, а о контроле за правильностью оформления документов.
В ответ на сложившуюся ситуацию НАМИ инициировал пересмотр ГОСТа, чтобы устранить пробелы в регулировании. Эксперты отмечают, что действующий стандарт не учитывает специфику праворульных и гибридных автомобилей, что создает сложности при сертификации. Ожидается, что новые правила позволят лабораториям работать без риска нарушить закон и возобновить выдачу СБКТС.
Возможные последствия для владельцев и импортеров
Пока лаборатории не могут проводить проверки, на рынке накапливаются автомобили, которые нельзя поставить на учет. Это уже привело к росту цен на праворульные модели и создало неопределенность для покупателей. Если ситуация затянется, импорт таких машин может стать экономически невыгодным.
В то же время эксперты считают, что после доработки ГОСТа процедура оформления станет более прозрачной, хотя и усложнится. Владельцам, возможно, придется тратить больше времени и средств на сертификацию, особенно если потребуется доработка фар под российские стандарты. Однако прямого запрета на ввоз праворульных автомобилей не ожидается – речь идет о введении более строгих требований к безопасности и качеству.
Что ждет рынок в ближайшем будущем
Спрос на праворульные автомобили в России остается высоким, особенно на фоне роста утилизационного сбора. По мнению участников рынка, доля таких машин будет только увеличиваться, если не появятся непреодолимые технические барьеры. Введение новых стандартов может привести к дополнительным расходам для владельцев, но также повысит уровень контроля за качеством и безопасностью импортируемых транспортных средств.
Власти подчеркивают, что изменения в ГОСТе направлены на защиту интересов граждан и создание понятных правил для всех участников рынка. Ожидается, что после утверждения новых требований лаборатории смогут возобновить работу, а процедура регистрации праворульных автомобилей станет более предсказуемой. Однако на переходный период возможны задержки и рост цен, что уже ощущают покупатели и дилеры.
Таким образом, несмотря на временные трудности, запрет на праворульные автомобили в России не планируется. Основные изменения коснутся порядка проверки и сертификации, а также требований к конструкции фар. Владельцам и импортерам стоит внимательно следить за развитием ситуации и готовиться к новым правилам игры на рынке.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:13
Автодом Rimor Junior: компактный дом на колесах для путешествий по бездорожью
Rimor Junior 2002 года сочетает компактность и проходимость. Внутри – все для комфорта в дороге. Новая техника, свежая отделка, зимняя резина. Откройте новые маршруты с этим автодомом.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
Похожие материалы
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:13
Автодом Rimor Junior: компактный дом на колесах для путешествий по бездорожью
Rimor Junior 2002 года сочетает компактность и проходимость. Внутри – все для комфорта в дороге. Новая техника, свежая отделка, зимняя резина. Откройте новые маршруты с этим автодомом.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве