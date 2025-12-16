Праворульные машины под угрозой запрета – что изменится для водителей и импортеров

В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок

В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.

В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.

В 2025 году в России разгорелась новая волна обсуждений вокруг будущего праворульных автомобилей. Причиной стали инициативы по изменению национального стандарта, регулирующего порядок проверки и сертификации таких машин. Как сообщает Autonews, в профильных ведомствах задумались о корректировке ГОСТа, чтобы устранить правовые неясности и снизить риски для испытательных лабораторий.

Суть проблемы кроется в особенностях конструкции фар у автомобилей с правым рулем. Их световой пучок рассчитан на левостороннее движение, что не соответствует российским требованиям. Из-за этого испытательные лаборатории, проводящие сертификацию, оказались под угрозой лишения аккредитации. В начале года несколько лабораторий на Дальнем Востоке уже лишились права выдавать документы на такие машины, что вызвало волну беспокойства среди владельцев и импортеров.

В результате возникла ситуация, когда получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и поставить праворульный автомобиль на учет стало практически невозможно. Однако речь о полном запрете ввоза таких машин пока не идет. Проблема заключается именно в невозможности пройти обязательные проверки и оформить документы, а не в изменении законодательства о ввозе.

Истоки конфликта и реакция рынка

По информации Autonews, история началась с того, что лаборатории во Владивостоке выдали разрешительные документы на праворульные автомобили, не проверив соответствие фар требованиям для правостороннего движения. После проверки их аккредитация была отозвана, а попытки оспорить это решение в суде успехом не увенчались. Власти подчеркивают, что речь идет не о запрете самих машин, а о контроле за правильностью оформления документов.

В ответ на сложившуюся ситуацию НАМИ инициировал пересмотр ГОСТа, чтобы устранить пробелы в регулировании. Эксперты отмечают, что действующий стандарт не учитывает специфику праворульных и гибридных автомобилей, что создает сложности при сертификации. Ожидается, что новые правила позволят лабораториям работать без риска нарушить закон и возобновить выдачу СБКТС.

Возможные последствия для владельцев и импортеров

Пока лаборатории не могут проводить проверки, на рынке накапливаются автомобили, которые нельзя поставить на учет. Это уже привело к росту цен на праворульные модели и создало неопределенность для покупателей. Если ситуация затянется, импорт таких машин может стать экономически невыгодным.

В то же время эксперты считают, что после доработки ГОСТа процедура оформления станет более прозрачной, хотя и усложнится. Владельцам, возможно, придется тратить больше времени и средств на сертификацию, особенно если потребуется доработка фар под российские стандарты. Однако прямого запрета на ввоз праворульных автомобилей не ожидается – речь идет о введении более строгих требований к безопасности и качеству.

Что ждет рынок в ближайшем будущем

Спрос на праворульные автомобили в России остается высоким, особенно на фоне роста утилизационного сбора. По мнению участников рынка, доля таких машин будет только увеличиваться, если не появятся непреодолимые технические барьеры. Введение новых стандартов может привести к дополнительным расходам для владельцев, но также повысит уровень контроля за качеством и безопасностью импортируемых транспортных средств.

Власти подчеркивают, что изменения в ГОСТе направлены на защиту интересов граждан и создание понятных правил для всех участников рынка. Ожидается, что после утверждения новых требований лаборатории смогут возобновить работу, а процедура регистрации праворульных автомобилей станет более предсказуемой. Однако на переходный период возможны задержки и рост цен, что уже ощущают покупатели и дилеры.

Таким образом, несмотря на временные трудности, запрет на праворульные автомобили в России не планируется. Основные изменения коснутся порядка проверки и сертификации, а также требований к конструкции фар. Владельцам и импортерам стоит внимательно следить за развитием ситуации и готовиться к новым правилам игры на рынке.