Новая формула утильсбора на электрокары и гибриды увеличит платежи для всех

20 февраля 2026, 13:02
В России меняют расчет утильсбора для электромобилей и гибридов: что изменится для водителей
Вышло разъяснение: теперь для расчета утильсбора на электромобили и гибриды используют новую формулу мощности. Это может привести к росту платежей для владельцев таких машин. Что грозит рынку и почему дилеры уже бьют тревогу - в нашем материале.
Российских автовладельцев, выбирающих электромобили и гибриды, ждет важное изменение: теперь расчет утилизационного сбора для этих машин будет происходить по новой формуле. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди дилеров и экспертов, ведь оно напрямую влияет на стоимость владения современными автомобилями.
Суть нововведения заключается в том, что теперь при определении размера утильсбора учитывается не только информация от производителей и лабораторные испытания, но и специальная формула. Согласно ей, 30-минутная мощность электродвигателя определяется как 45% от пиковой мощности. Такой подход, по мнению дилеров, приведет к увеличению суммы утильсбора для всех новых электрокаров и гибридов, а значит, и к росту конечной цены для покупателей.
Ранее расчет мощности для целей утильсбора и транспортного налога был не столь однозначным. В некоторых случаях при оформлении документов на гибридные автомобили складывали мощности бензинового и электрического моторов, что вызывало недовольство владельцев. Теперь же формула стала более прозрачной, но не менее спорной: многие считают, что она завышает реальную мощность, а значит, и сумму обязательных платежей.
В Росстандарте пояснили, что на данный момент в России нет утвержденных стандартов, которые бы четко регламентировали порядок расчета мощности электромобилей. Также ведомство подчеркнуло, что не обладает полномочиями разъяснять детали расчета утильсбора. Однако, если соответствующая инициатива поступит официально, специалисты обещают ее рассмотреть.
Дилеры, работающие с электромобилями и гибридными моделями, уже отмечают: новая методика может серьезно повлиять на рынок. Во-первых, увеличится финансовая нагрузка на покупателей, что может снизить интерес к экологичным автомобилям. Во-вторых, возрастет риск ошибок при оформлении документов, ведь формула требует точных данных о пиковых мощностях, которые не всегда доступны или совпадают с реальными характеристиками машин.
Владельцы гибридов и электрокаров, которые уже столкнулись с начислением транспортного налога по завышенной мощности, опасаются, что теперь ситуация только усугубится. Особенно остро вопрос стоит для тех, кто оформляет автомобили, ввезенные из-за рубежа: здесь часто возникают споры о правильности расчета мощности и, соответственно, суммы утильсбора.
Эксперты отмечают, что подобные изменения могут привести к замедлению темпов роста рынка электромобилей в России. В условиях, когда государство декларирует поддержку экологичных технологий, повышение обязательных платежей выглядит противоречиво. Тем не менее, пока официальных разъяснений по новой формуле нет, дилеры и владельцы вынуждены ориентироваться на текущую практику и готовиться к возможному увеличению расходов.
В ближайшее время ожидается, что профильные ведомства дадут более подробные разъяснения по применению новой методики. До тех пор участникам рынка остается только следить за развитием ситуации и учитывать возможные дополнительные траты при покупке или оформлении электромобиля или гибрида.
Похожие материалы
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
