Новая формула утильсбора на электрокары и гибриды увеличит платежи для всех

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 13:02

Вышло разъяснение: теперь для расчета утильсбора на электромобили и гибриды используют новую формулу мощности. Это может привести к росту платежей для владельцев таких машин. Что грозит рынку и почему дилеры уже бьют тревогу - в нашем материале.

Российских автовладельцев, выбирающих электромобили и гибриды, ждет важное изменение: теперь расчет утилизационного сбора для этих машин будет происходить по новой формуле. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди дилеров и экспертов, ведь оно напрямую влияет на стоимость владения современными автомобилями.

Суть нововведения заключается в том, что теперь при определении размера утильсбора учитывается не только информация от производителей и лабораторные испытания, но и специальная формула. Согласно ей, 30-минутная мощность электродвигателя определяется как 45% от пиковой мощности. Такой подход, по мнению дилеров, приведет к увеличению суммы утильсбора для всех новых электрокаров и гибридов, а значит, и к росту конечной цены для покупателей.

Ранее расчет мощности для целей утильсбора и транспортного налога был не столь однозначным. В некоторых случаях при оформлении документов на гибридные автомобили складывали мощности бензинового и электрического моторов, что вызывало недовольство владельцев. Теперь же формула стала более прозрачной, но не менее спорной: многие считают, что она завышает реальную мощность, а значит, и сумму обязательных платежей.

В Росстандарте пояснили, что на данный момент в России нет утвержденных стандартов, которые бы четко регламентировали порядок расчета мощности электромобилей. Также ведомство подчеркнуло, что не обладает полномочиями разъяснять детали расчета утильсбора. Однако, если соответствующая инициатива поступит официально, специалисты обещают ее рассмотреть.

Дилеры, работающие с электромобилями и гибридными моделями, уже отмечают: новая методика может серьезно повлиять на рынок. Во-первых, увеличится финансовая нагрузка на покупателей, что может снизить интерес к экологичным автомобилям. Во-вторых, возрастет риск ошибок при оформлении документов, ведь формула требует точных данных о пиковых мощностях, которые не всегда доступны или совпадают с реальными характеристиками машин.

Владельцы гибридов и электрокаров, которые уже столкнулись с начислением транспортного налога по завышенной мощности, опасаются, что теперь ситуация только усугубится. Особенно остро вопрос стоит для тех, кто оформляет автомобили, ввезенные из-за рубежа: здесь часто возникают споры о правильности расчета мощности и, соответственно, суммы утильсбора.

Эксперты отмечают, что подобные изменения могут привести к замедлению темпов роста рынка электромобилей в России. В условиях, когда государство декларирует поддержку экологичных технологий, повышение обязательных платежей выглядит противоречиво. Тем не менее, пока официальных разъяснений по новой формуле нет, дилеры и владельцы вынуждены ориентироваться на текущую практику и готовиться к возможному увеличению расходов.

В ближайшее время ожидается, что профильные ведомства дадут более подробные разъяснения по применению новой методики. До тех пор участникам рынка остается только следить за развитием ситуации и учитывать возможные дополнительные траты при покупке или оформлении электромобиля или гибрида.

