В России могут изменить правила допуска праворульных автомобилей
Министерство внутренних дел России выступило с предложением пересмотреть существующие нормы допуска автомобилей с правым рулем на дороги страны. Эта инициатива вошла в проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной на период до 2030 года с перспективой до 2036 года.
В МВД отмечают, что в последние годы наблюдается значительный рост импорта транспортных средств с правым рулем из стран Восточной Азии. Одновременно увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий с участием таких автомобилей. По официальным данным, в прошлом году аварии с праворульными машинами составили свыше 10% от общего числа ДТП с погибшими.
Анализ статистики показывает, что риск аварийности для автомобилей с правым рулем более чем в два раза выше, чем для машин с левым расположением руля. В связи с этим ведомство предлагает ужесточить требования к допуску таких транспортных средств на российские дороги.
В проекте Стратегии также подчеркивается необходимость обновления автопарка и внедрения современных систем безопасности, которые способны снизить влияние человеческого фактора на дорожную обстановку. Кроме того, МВД акцентирует внимание на совершенствовании процедуры упрощенного оформления ДТП без пострадавших, которая в настоящее время применяется лишь в трети подобных случаев.
Предложенные меры направлены на повышение общей безопасности дорожного движения и снижение числа аварий с участием праворульных автомобилей, что является актуальной задачей в условиях растущего импорта таких машин и увеличения их доли на дорогах России.
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МВД предлагает ужесточить правила для водителей старше 60 лет
МВД России предложило рассмотреть возможность ужесточения условий допуска к управлению транспортными средствами для граждан старше 60 лет. Инициатива изложена в «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», которая уже опубликована на официальном портале правовых актов. Читать далее
-
10.07.2025, 12:47
В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям
В Узбекистане за прошедший год было зафиксировано 24 млн нарушений правил дорожного движения, из которых 81% пришелся на грубые нарушения. В связи с этим президент страны Шавкат Мирзиёев объявил о начале масштабной борьбы с водителями, систематически игнорирующими ПДД. Читать далее
-
09.07.2025, 13:38
Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) придумала, как заставить людей покупать новые автомобили. Уже готов законопроект, предлагающий увеличить транспортный налог на машины старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
07.07.2025, 11:41
Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
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-
07.07.2025, 07:59
Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
В рамках реализации правительственного проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года рассматривается возможность освобождения владельцев грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), от обязательных платежей по системе «Платон».Читать далее
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