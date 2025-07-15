В России могут изменить правила допуска праворульных автомобилей

МВД России инициировало пересмотр правил допуска праворульных автомобилей на дороги страны в рамках новой Стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года. Ведомство отмечает рост аварий с участием таких машин и предлагает усилить контроль и обновить автопарк.

Министерство внутренних дел России выступило с предложением пересмотреть существующие нормы допуска автомобилей с правым рулем на дороги страны. Эта инициатива вошла в проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной на период до 2030 года с перспективой до 2036 года.

В МВД отмечают, что в последние годы наблюдается значительный рост импорта транспортных средств с правым рулем из стран Восточной Азии. Одновременно увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий с участием таких автомобилей. По официальным данным, в прошлом году аварии с праворульными машинами составили свыше 10% от общего числа ДТП с погибшими.

Анализ статистики показывает, что риск аварийности для автомобилей с правым рулем более чем в два раза выше, чем для машин с левым расположением руля. В связи с этим ведомство предлагает ужесточить требования к допуску таких транспортных средств на российские дороги.

В проекте Стратегии также подчеркивается необходимость обновления автопарка и внедрения современных систем безопасности, которые способны снизить влияние человеческого фактора на дорожную обстановку. Кроме того, МВД акцентирует внимание на совершенствовании процедуры упрощенного оформления ДТП без пострадавших, которая в настоящее время применяется лишь в трети подобных случаев.

Предложенные меры направлены на повышение общей безопасности дорожного движения и снижение числа аварий с участием праворульных автомобилей, что является актуальной задачей в условиях растущего импорта таких машин и увеличения их доли на дорогах России.

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