Искусственный интеллект поможет определить безопасные участки для повышения скорости

25 мая 2026, 19:01
В России могут изменить скоростные лимиты на современных трассах
В стране обсуждают новые подходы к скоростным ограничениям. Эксперты предлагают использовать ИИ для анализа дорог. Решение может затронуть современные трассы. Вопрос активно обсуждается среди специалистов.
В последние месяцы в России все чаще обсуждается возможность пересмотра скоростных ограничений на ряде автомобильных дорог. Причиной для этого стали современные технические характеристики новых трасс, которые, по мнению специалистов, позволяют двигаться быстрее, чем это разрешено действующими правилами. Несмотря на то, что инфраструктура развивается, лимиты остаются прежними, что вызывает вопросы у профессионального сообщества, пишет 360.ru.
С инициативой изменить подход к установке скоростных лимитов выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он обратился к председателю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину с предложением провести масштабный аудит дорог. По его мнению, современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы - эффективнее, однако ограничения не были пересмотрены уже много лет. Шапарин считает, что на некоторых участках лимиты занижены и их стоит повысить.
Для объективной оценки ситуации предлагается использовать искусственный интеллект. Современные нейросети способны анализировать интенсивность движения, статистику аварий и состояние дорожного покрытия. Такой подход позволит определить, где повышение скорости не приведет к росту аварийности. По мнению экспертов, именно технологии могут стать ключом к безопасному изменению правил.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также поддерживает идею пересмотра лимитов. Он отмечает, что на новых платных трассах технические параметры соответствуют европейским стандартам, однако ограничения зачастую остаются на уровне 90 км/ч. При этом дороги проектируются с расчетом на более высокие скорости, что делает существующие лимиты устаревшими.
Однако даже при увеличении разрешенной скорости не все водители будут двигаться быстрее. Многие предпочитают спокойный стиль езды, чтобы снизить нагрузку на автомобиль и не испытывать стресс. Кроме того, на высоких скоростях увеличивается расход топлива и износ шин, а психологически не каждый готов долго ехать быстро. Кадаков подчеркивает, что даже при лимите в 150 км/ч большинство выберет более комфортный режим - 120-130 км/ч.
Эксперты считают, что для корректного пересмотра лимитов необходимо учитывать множество факторов: от состояния дорожного полотна до особенностей трафика. Искусственный интеллект может помочь собрать и обработать эти данные, но окончательное решение всегда остается за человеком. Важно, чтобы изменения были обоснованными и не приводили к несправедливым штрафам для водителей.
В ближайшие годы в России может стартовать масштабный аудит дорог с применением современных технологий. Такой шаг позволит сделать скоростные ограничения более гибкими и соответствующими реальным условиям, что повысит комфорт и безопасность на дорогах страны.
