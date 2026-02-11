Почему сокращение времени между теорией и практикой в автошколах может изменить подход к обучению водителей

11 февраля 2026, 21:18
В России могут изменить сроки сдачи экзаменов на права: что ждет будущих водителей
В стране обсуждают сокращение периода между теоретическим и практическим экзаменами для получения водительских прав. Эксперты считают, что это поможет повысить уровень подготовки новичков. Какие перемены ждут автошколы и учеников - в материале.
Вопрос о пересмотре сроков сдачи экзаменов на водительские права в России вновь оказался в центре внимания. В этот раз речь идет о сокращении времени между теоретической и практической частями испытаний для будущих водителей. Такая инициатива может серьезно повлиять на качество подготовки выпускников автошкол и изменение привычного порядка получения прав.
Теперь после успешной сдачи теории у кандидата есть целых шесть месяцев, чтобы пройти практический экзамен. Однако за столь длительный срок многие потеряют уверенность в руле, полученные навыки постепенно стираются из памяти. В результате, даже хорошо подготовленный ученик может провалить экзамен.
Обсуждаемый проект предлагает сократить этот период до 60 дней. С точки зрения специалистов, такой подход позволит выпускникам автошкол давать практику, пока знания и навыки еще свежи. Это не только постепенно ускоряет прохождение экзамена с первого раза, но и снижает стресс, связанный с длительным ожиданием.
Автоюрист Дмитрий Славнов отмечает, что сокращение срока между экзаменами - шаг, который давно назрел. По его словам, если человек не садится за руль в течение нескольких месяцев после обучения, он рискует забыть не только теорию, но и саму механику управления автомобилем. В конце концов, даже самые простые маневры могут вызвать затруднения, и уверенность на дороге исчезает.
С другой стороны, ограничение времени до двух месяцев заставит выпускников автошкол не откладывать практику в долгий ящик. Это дисциплинирует и мотивирует быстрее закреплять полученные навыки на практике. Кроме того, такой подход может снизить нагрузку на экзаменационные отделения, ведь поток кандидатов станет более равномерным.
Эксперты уверены: если нововведение будет общепринятым, на дорогах появится больше водителей, которые действительно готовы к самостоятельному управлению автомобилем. Качество подготовки повысится, количество пересдач и неуверенных новичков заметно сократится. В конечном итоге, это в целом повлияет на безопасность дорожного движения.
