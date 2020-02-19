19 февраля 2020, 12:12
В России могут обнулить ввозные пошлины на электрокары
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Фото: Максим Стулов / Ведомости
До конца года в России и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ввести нулевые таможенные пошлины для электрокаров, ввозимых физическими лицами. Соответствующее решение уже принято коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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Инициативу уже одобрила коллегия ЕЭК, теперь решающее слово должен сказать Совет комиссии. В случае положительного решения нулевые таможенные пошлины на ввоз электрокаров в России могут вступить в силу уже в 2020 году. Предлагается распространить льготу на физических лиц, но в дальнейшем ее могут предоставить и компаниям.
Нулевые ввозные пошлины на электрокары уже действовали в ЕАЭС в 2014 – 2015 годах и в 2016–2017 годах. Но существенного влияния на развитие электротранспорта и увеличение парка электромобилей они не оказали. По состоянию на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано чуть более 4,6 тыс. электрокаров. При этом подержанных машин продается на порядок больше, чем новых. Среди подержанных электрокаров с огромным отрывом лидирует Nissan Leaf, среди новых - конкуренцию ему составляет Jaguar I-Pace.
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