Страховщики предлагают сделать ОСАГО безлимитным - как это изменит рынок?

28 мая 2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В России обсуждается возможность радикального изменения системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас выплаты по ОСАГО ограничены: на возмещение ущерба имуществу выделяется не более 400 тысяч рублей, а на вред здоровью - до 500 тысяч. Однако эти суммы часто оказываются недостаточными для покрытия всех расходов после серьезных аварий, пишет Piter.tv.
По мнению Сергея Ефремова, директора по активам Российского союза автостраховщиков и вице-президента Всероссийского союза страховщиков, подход к страховым выплатам нуждается в пересмотре. Он считает, что вместо очередного повышения лимитов стоит полностью отказаться от фиксированных рамок. Такой шаг позволит компенсировать ущерб в полном объеме, как это уже реализовано в ряде зарубежных стран.
Эксперт отмечает, что действующая система не всегда защищает интересы пострадавших. Власти пока склоняются к постепенному увеличению лимитов, но даже это не решает проблему полностью. В результате многие водители вынуждены самостоятельно покрывать значительную часть расходов после ДТП.
Введение безлимитного ОСАГО, по мнению специалистов, может привести к росту стоимости полиса. Чтобы избежать резких скачков цен, предлагается внедрять изменения поэтапно. Кроме того, расчет тарифа должен учитывать индивидуальную историю вождения и частоту аварий, что позволит сделать систему более справедливой для аккуратных автомобилистов.
Еще одним плюсом новой модели может стать снижение числа мошеннических схем, связанных с автоподставами. Более прозрачные и полные выплаты снизят мотивацию для недобросовестных участников рынка. В целом, переход к безлимитному ОСАГО способен повысить доверие к страховой системе и обеспечить реальную защиту для всех участников дорожного движения.
