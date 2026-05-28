Страховщики предлагают сделать ОСАГО безлимитным - как это изменит рынок?

В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба

В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.

В России обсуждается возможность радикального изменения системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас выплаты по ОСАГО ограничены: на возмещение ущерба имуществу выделяется не более 400 тысяч рублей, а на вред здоровью - до 500 тысяч. Однако эти суммы часто оказываются недостаточными для покрытия всех расходов после серьезных аварий, пишет Piter.tv.

По мнению Сергея Ефремова, директора по активам Российского союза автостраховщиков и вице-президента Всероссийского союза страховщиков, подход к страховым выплатам нуждается в пересмотре. Он считает, что вместо очередного повышения лимитов стоит полностью отказаться от фиксированных рамок. Такой шаг позволит компенсировать ущерб в полном объеме, как это уже реализовано в ряде зарубежных стран.

Эксперт отмечает, что действующая система не всегда защищает интересы пострадавших. Власти пока склоняются к постепенному увеличению лимитов, но даже это не решает проблему полностью. В результате многие водители вынуждены самостоятельно покрывать значительную часть расходов после ДТП.

Введение безлимитного ОСАГО, по мнению специалистов, может привести к росту стоимости полиса. Чтобы избежать резких скачков цен, предлагается внедрять изменения поэтапно. Кроме того, расчет тарифа должен учитывать индивидуальную историю вождения и частоту аварий, что позволит сделать систему более справедливой для аккуратных автомобилистов.

Еще одним плюсом новой модели может стать снижение числа мошеннических схем, связанных с автоподставами. Более прозрачные и полные выплаты снизят мотивацию для недобросовестных участников рынка. В целом, переход к безлимитному ОСАГО способен повысить доверие к страховой системе и обеспечить реальную защиту для всех участников дорожного движения.