Knewstar готовит расширение линейки - какие автомобили ждать в 2026 году?

20 мая 2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Российский рынок автомобилей может вскоре пополниться новыми моделями под брендом Knewstar. Как сообщает Российская газеты, компания рассматривает возможность расширения своей продуктовой линейки в ближайшие годы. Сейчас в продаже присутствует только одна модель - кросс-купе с индексом 001.
Этот автомобиль ранее был известен российским покупателям как Geely Tugella. Он оснащается двухлитровым турбированным мотором, который может развивать 200 или 238 лошадиных сил. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Минимальная стоимость кроссовера составляет 4 229 990 рублей.
Появление бренда Knewstar на российском рынке состоялось осенью 2024 года. Тогда же появились слухи о возможном запуске под этим именем других моделей, ранее выпускавшихся Geely. В частности, речь шла о Geely Atlas нового поколения (индекс 002), Monjaro (003) и Preface. Однако официальных подтверждений по этим автомобилям пока не поступало.
В пресс-службе Knewstar отмечают, что компания активно анализирует перспективы расширения модельного ряда. О планах на 2026 год обещают сообщить дополнительно, когда появится конкретная информация. Пока же автолюбителям остается следить за новостями и ждать официальных анонсов.
Эксперты рынка считают, что появление новых моделей Knewstar может усилить конкуренцию среди китайских брендов в России. Особенно если компания предложит привлекательные цены и современные технологии. В ближайшее время ожидается больше подробностей о будущих новинках.
