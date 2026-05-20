Knewstar готовит расширение линейки - какие автомобили ждать в 2026 году?

В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely

Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.

Российский рынок автомобилей может вскоре пополниться новыми моделями под брендом Knewstar. Как сообщает Российская газеты, компания рассматривает возможность расширения своей продуктовой линейки в ближайшие годы. Сейчас в продаже присутствует только одна модель - кросс-купе с индексом 001.

Этот автомобиль ранее был известен российским покупателям как Geely Tugella. Он оснащается двухлитровым турбированным мотором, который может развивать 200 или 238 лошадиных сил. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Минимальная стоимость кроссовера составляет 4 229 990 рублей.

Появление бренда Knewstar на российском рынке состоялось осенью 2024 года. Тогда же появились слухи о возможном запуске под этим именем других моделей, ранее выпускавшихся Geely. В частности, речь шла о Geely Atlas нового поколения (индекс 002), Monjaro (003) и Preface. Однако официальных подтверждений по этим автомобилям пока не поступало.

В пресс-службе Knewstar отмечают, что компания активно анализирует перспективы расширения модельного ряда. О планах на 2026 год обещают сообщить дополнительно, когда появится конкретная информация. Пока же автолюбителям остается следить за новостями и ждать официальных анонсов.

Эксперты рынка считают, что появление новых моделей Knewstar может усилить конкуренцию среди китайских брендов в России. Особенно если компания предложит привлекательные цены и современные технологии. В ближайшее время ожидается больше подробностей о будущих новинках.