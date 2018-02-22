22 февраля 2018, 09:17

В России могут появиться платные полосы

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что идея выделения на магистралях платных скоростных полос для движения в часы пик сейчас обсуждается на экспертном уровне.
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Разговоры о платных «выделенках» ведутся уже не первый год. Российские чиновники изучают зарубежный опыт, прежде всего, Израиля и США. Там на многих магистралях выделены специальные скоростные полосы (fast lane), по которым можно быстро проехать в часы пиковой загрузки. Плата взимается на специальных автоматизированных пунктах. 

Стоимость проезда обычно зависит не только от протяженности маршрута, но и от загруженности основной трассы. Чем больше пробка, тем дороже проезд. Право бесплатного проезда по таким скоростным полосам имеют автобусы или машины, везущие минимум двух пассажиров (carpools). Кстати, поскольку выезд оплачивается в автоматическом режиме, а наличие пассажиров проверяет камера, некоторые предприимчивые водители вместо живых людей сажают к себе в автомобиль манекены или кукол. Поэтому в нашей стране, известной своей изобретательностью, идея «карпулов» обречена на провал.

Что касается платных выделенных полос, то министр транспорта не отверг идею. Наоборот, он сообщил, что данная инициатива прорабатывается. А вот о скоростных автобанах в России придется забыть. Максим Соколов однозначно заявил, что идея трасс без ограничения скорости даже не рассматривается. Качество существующих трасс (покрытие, уклоны, радиусы поворотов) не позволяет увеличивать разрешенную скорость. А строить дороги другой категории, по всей видимости, не планируется.

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В России могут появиться платные полосы
{{material_122304}}Разговоры о платных «выделенках» ведутся уже не первый год. Российские чиновники изучают зарубежный опыт, прежде всего, Израиля и США. Там на многих магистралях выделены специальные скоростные полосы (fast lane), по которым можно быстро проехать в часы пиковой загрузки. Плата взимается на специальных автоматизированных пунктах. Стоимость проезда обычно зависит не только от протяженности маршрута, но и от загруженности основной трассы. Чем больше пробка, тем дороже проезд. Право бесплатного проезда по таким скоростным полосам имеют автобусы или машины, везущие минимум двух пассажиров (carpools). Кстати, поскольку выезд оплачивается в автоматическом режиме, а наличие пассажиров проверяет камера, некоторые предприимчивые водители вместо живых людей сажают к себе в автомобиль манекены или кукол. Поэтому в нашей стране, известной своей изобретательностью, идея «карпулов» обречена на провал.Что касается платных выделенных полос, то министр транспорта не отверг идею. Наоборот, он сообщил, что данная инициатива прорабатывается. А вот о скоростных автобанах в России придется забыть. Максим Соколов однозначно заявил, что идея трасс без ограничения скорости даже не рассматривается. Качество существующих трасс (покрытие, уклоны, радиусы поворотов) не позволяет увеличивать разрешенную скорость. А строить дороги другой категории, по всей видимости, не планируется.
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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