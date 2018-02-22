22 февраля 2018, 09:17
В России могут появиться платные полосы
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что идея выделения на магистралях платных скоростных полос для движения в часы пик сейчас обсуждается на экспертном уровне.
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Стоимость проезда обычно зависит не только от протяженности маршрута, но и от загруженности основной трассы. Чем больше пробка, тем дороже проезд. Право бесплатного проезда по таким скоростным полосам имеют автобусы или машины, везущие минимум двух пассажиров (carpools). Кстати, поскольку выезд оплачивается в автоматическом режиме, а наличие пассажиров проверяет камера, некоторые предприимчивые водители вместо живых людей сажают к себе в автомобиль манекены или кукол. Поэтому в нашей стране, известной своей изобретательностью, идея «карпулов» обречена на провал.
Что касается платных выделенных полос, то министр транспорта не отверг идею. Наоборот, он сообщил, что данная инициатива прорабатывается. А вот о скоростных автобанах в России придется забыть. Максим Соколов однозначно заявил, что идея трасс без ограничения скорости даже не рассматривается. Качество существующих трасс (покрытие, уклоны, радиусы поворотов) не позволяет увеличивать разрешенную скорость. А строить дороги другой категории, по всей видимости, не планируется.
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Замена карданного вала выполняется по следующему алгоритму: - подготовьте все необходимое для работы. Здесь вам пригодится отвертка, молоток, пассатижи (речь идет об инструменте для демонтажа стопорных колец) , алюминиевая наставка (можно взять и медную) , ключи (чаще всего нужны три – на «12», «13» ...
это они умеют)
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