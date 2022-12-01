В России могут появиться запчасти из Индии и Таиланда

Ранее мы писали Иран пообещал отправить в Россию автомобилей на 300 млн долларов Пока автомобили иранской компании Iran Khodro (IKCO) дилеры возят в нашу страну по серым схемам, но скоро ... Читать далее

Таиланд считается крупнейшим производителем автомобильных запчастей в Юго-Восточной Азии, да и местный автопром находится на 10-м месте в мире. Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости подтвердил, что королевство готово в ближайшее время начать поставки автомобильных запчастей в нашу страну. Для этого российским властям надо лишь сформировать список необходимых комплектующих с указанием конкретных моделей легковых и грузовых автомобилей, а также определить требуемые объемы. Кроме того, Таиланд готов экспортировать в Россию универсальные комплектующие: масляные и воздушные фильтры, резиновые детали и другие компоненты.

Одновременно российские власти ведут переговоры с Индией о поставках более 500 наименований товаров. Как выяснили журналисты Reuters у своего источника в правительстве, местные власти были несколько озадачены масштабами запроса. Сейчас в Индии думаю, как расширить объемы экспорта и одновременно не навлечь на себя недовольство западных стран за нарушение санкций.

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