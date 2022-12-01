В России могут появиться запчасти из Индии и Таиланда
Одновременно российские власти ведут переговоры с Индией о поставках более 500 наименований товаров. Как выяснили журналисты Reuters у своего источника в правительстве, местные власти были несколько озадачены масштабами запроса. Сейчас в Индии думаю, как расширить объемы экспорта и одновременно не навлечь на себя недовольство западных стран за нарушение санкций.
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01.12.2022, 14:10
В России стартовали продажи нового яркого китайского кроссовера: 180 сил за 2,6 млн рублей
Компания JAC привезла в Россию новый кроссовер JAC JS6. Новинку предложили в двух вариантах исполнения, но с безальтернативной связкой 180-сильного мотора и «робота». Цены уже известны.Читать далее
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01.12.2022, 12:40
Каждый второй проданный в 2023 году новый автомобиль будет «Ладой»
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал собственный прогноз ситуации на российском авторынке в следующем году. В базовом варианте в 2023 году в нашей стране будет продано порядка 800 тысяч новых автомобилей.Читать далее
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01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
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01.12.2022, 09:09
Foxconn приобрел земельный участок в Саудовской Аравии для строительства сборочного завода
Бренд Foxconn продвигает вперед свои планы по организации производства электрокаров в Саудовской Аравии. Для нового электромобиля Ceer будет построен завод, возведение которого планируется начать в начале 2023 года.Читать далее
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01.12.2022, 09:01
Глава АвтоВАЗа рассказал о планах на 2023 год
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов принял участие в форуме-выставке «Российский промышленник» и рассказал об амбициозных планах отечественного автогиганта на следующих год.Читать далее
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01.12.2022, 08:43
В Грузии ввели новые суровые штрафы (можно лишиться прав)
Депутаты грузинского парламента утвердили наказание за вождение автомобиля в управляемом заносе – дрифт. Помимо крупного денежного штрафа нарушителей ждут штрафные баллы, которые могут быстро довести до лишения прав.Читать далее
-
01.12.2022, 14:10
В России стартовали продажи нового яркого китайского кроссовера: 180 сил за 2,6 млн рублей
Компания JAC привезла в Россию новый кроссовер JAC JS6. Новинку предложили в двух вариантах исполнения, но с безальтернативной связкой 180-сильного мотора и «робота». Цены уже известны.Читать далее
-
01.12.2022, 12:40
Каждый второй проданный в 2023 году новый автомобиль будет «Ладой»
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал собственный прогноз ситуации на российском авторынке в следующем году. В базовом варианте в 2023 году в нашей стране будет продано порядка 800 тысяч новых автомобилей.Читать далее
-
01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
-
01.12.2022, 09:09
Foxconn приобрел земельный участок в Саудовской Аравии для строительства сборочного завода
Бренд Foxconn продвигает вперед свои планы по организации производства электрокаров в Саудовской Аравии. Для нового электромобиля Ceer будет построен завод, возведение которого планируется начать в начале 2023 года.Читать далее
-
01.12.2022, 09:01
Глава АвтоВАЗа рассказал о планах на 2023 год
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов принял участие в форуме-выставке «Российский промышленник» и рассказал об амбициозных планах отечественного автогиганта на следующих год.Читать далее
-
01.12.2022, 08:43
В Грузии ввели новые суровые штрафы (можно лишиться прав)
Депутаты грузинского парламента утвердили наказание за вождение автомобиля в управляемом заносе – дрифт. Помимо крупного денежного штрафа нарушителей ждут штрафные баллы, которые могут быстро довести до лишения прав.Читать далее
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