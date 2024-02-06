В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций
Нередко камеры не могут верно определить, пристегнут водитель или нет. На черных куртках ремень практически не виден. Также бывает, что автомобилистов пытаются оштрафовать за «непристегнутый» пакет или меховой чехол на переднем пассажирском сидении. Если водители обжалуют постановление, суд обычно встает на их сторону. Оспорить выписанный штраф можно несколькими способами: обратиться в ГИБДД, подать заявление на портале госуслуг или обжаловать постановление в системе «Правосудие».
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
06.02.2024, 08:24
Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
-
06.02.2024, 07:39
Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Генри Форд, один из пионеров автомобилестроения, говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный. За последние 100 лет вкусы автолюбителей серьезно изменились.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
05.02.2024, 22:58
Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Компания Техинком занимается всем, что связано с колесной техникой. Среди прочего здесь наладили мелкосерийное производство снегоболотоходов ЯМАЛ, которым не нужны дороги.Читать далее
-
05.02.2024, 18:04
В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
Поздним вечером в воскресенье, 4 февраля, на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области произошла страшная авария, в которой погибли двое мужчин: отец и сын. Двум пожилым женщинам удалось выжить.Читать далее
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
06.02.2024, 08:24
Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
-
06.02.2024, 07:39
Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Генри Форд, один из пионеров автомобилестроения, говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный. За последние 100 лет вкусы автолюбителей серьезно изменились.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
05.02.2024, 22:58
Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Компания Техинком занимается всем, что связано с колесной техникой. Среди прочего здесь наладили мелкосерийное производство снегоболотоходов ЯМАЛ, которым не нужны дороги.Читать далее
-
05.02.2024, 18:04
В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
Поздним вечером в воскресенье, 4 февраля, на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области произошла страшная авария, в которой погибли двое мужчин: отец и сын. Двум пожилым женщинам удалось выжить.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий