В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций

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Автоэксперт Александр Бударагин рассказал журналистам портала Naavtotrasse.ru о штрафе, который скоро могут отменить в России. Речь идет о фотофиксации непристегнутого ремня безопасности. По данным Минтранса, сейчас в России работает около 100 тысяч камер фиксации нарушений ПДД, из которых около 30 тысяч способны фиксировать непристегнутых пассажиров.

Нередко камеры не могут верно определить, пристегнут водитель или нет. На черных куртках ремень практически не виден. Также бывает, что автомобилистов пытаются оштрафовать за «непристегнутый» пакет или меховой чехол на переднем пассажирском сидении. Если водители обжалуют постановление, суд обычно встает на их сторону. Оспорить выписанный штраф можно несколькими способами: обратиться в ГИБДД, подать заявление на портале госуслуг или обжаловать постановление в системе «Правосудие».

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