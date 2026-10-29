Какие угнанные за рубежом машины МВД разрешит легализовать в России

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Автор: Дмитрий Новиков

29 октября 2026, 15:24

В России готовятся разрешить учет машин в розыске недружественных стран

В России готовятся разрешить учет машин в розыске недружественных стран

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В России готовятся разрешить учет машин в розыске недружественных стран

Автомобили в международном розыске годами могут оставаться на государственных стоянках без регистрации. Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, который меняет этот порядок для машин, разыскиваемых по инициативе недружественных стран. Решение еще предстоит рассмотреть депутатам.

Автомобили в международном розыске годами могут оставаться на государственных стоянках без регистрации. Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, который меняет этот порядок для машин, разыскиваемых по инициативе недружественных стран. Решение еще предстоит рассмотреть депутатам.

По действующим правилам автомобиль в международном розыске не может получить регистрацию в России. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, подобные машины порой годами стоят на государственных площадках. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев говорил об автомобилях, которые могут оставаться на государственных стоянках от пяти до десяти лет, и призывал решить вопрос с выдачей им свидетельств о регистрации.

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1293142-8 о регистрации автомобилей, разыскиваемых по линии Интерпола. МВД подготовило документ в феврале 2026 года. Он касается машин, объявленных в розыск по инициативе полиции стран, отнесенных российскими властями к недружественным. Рекомендация комитета не означает, что закон принят: нового действующего порядка регистрации пока нет.

Если законопроект одобрят, МВД получит полномочия устанавливать особенности учета таких автомобилей. Страну, по инициативе которой машина объявлена в розыск, предлагается уведомлять о ее регистрации в России. В свидетельстве о регистрации появится специальная отметка о международном розыске. Российский учет не снимет автомобиль с базы Интерпола и не прекратит розыск в другой юрисдикции. Замглавы МВД Игорь Зубов описывал цель инициативы как возможность пользоваться машинами внутри страны, чтобы они не простаивали.

Конкретный порядок учета определит МВД. Ведомство установит перечень документов и условия регистрации. Законопроект предусматривает специальный режим, но готового регламента в нем нет. Если машина сохранит статус разыскиваемой, за пределами России для нее останется риск задержания или обеспечительных мер. Отметка в документах также может осложнить перепродажу автомобиля.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев связал инициативу с проблемами взаимодействия российских органов с Интерполом. По его словам, российские запросы фактически игнорируются. Одним из поводов для законопроекта стали массовые розыски автомобилей, оставшихся в новых регионах РФ, по инициативе Украины. Замглавы МВД Игорь Зубов также заявил, что российская сторона считает двойными стандартами и злоупотреблениями использование международных правоохранительных механизмов, включая каналы розыска.

Некоторые владельцы пытались оспорить невозможность регистрации через Верховный суд. Этот путь помогает, если удается доказать, что сведения о хищении или постановке автомобиля в базу Интерпола не подтверждены. Возможная регистрация по новому механизму сама по себе не отменит международный розыск.

Пока законопроект лишь рекомендован к принятию в первом чтении. Решение о регистрации машин по новым правилам еще не принято, поэтому сейчас поставить разыскиваемый автомобиль на учет на основании этой инициативы нельзя.

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