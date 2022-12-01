В России могут возобновить производство моторов, разработанных 60 лет назад

01.12.2022, 13:46

В России могут появиться запчасти из Индии и Таиланда

Российские власти обсуждают с Индией возможность поставки широкого набора товаров. В списке более 50 наименований, включая запчасти для самолетов и автомобилей. С другой стороны, посол Таиланда сам заявил о готовности его страны поставлять в Россию комплектующие.Читать далее