Новые меры ужесточения для водителей без страховки обсуждаются на федеральном уровне

23 декабря 2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.
С начала 2025 года в России вступили в силу обновленные правила, касающиеся ответственности за отсутствие обязательной страховки. Теперь за повторное управление автомобилем без действующего полиса предусмотрены штрафы от 3 000 до 5 000 рублей. Ранее подобные нарушения наказывались куда мягче: 500 рублей за езду с не вписанным в страховку водителем и 800 рублей за полное отсутствие полиса.
В декабре 2025 года в Общественной палате страны состоялось обсуждение вопроса о применении камер для автоматической фиксации автомобилей без страховки. Как сообщает Avtospravochnaya.com, участники круглого стола предложили ввести новый вид штрафа - 50 000 рублей за отсутствие полиса при участии в дорожно-транспортном происшествии, независимо от того, кто признан виновником аварии.
Эксперты считают, что подобная мера позволит компенсировать ущерб пострадавшим за счет нарушителей, не оформивших страховку. В рамках обсуждения прозвучала идея дополнить действующую статью 12.37 КоАП РФ новым пунктом, предусматривающим столь значительное наказание. Кроме того, рассматривались варианты, при которых для виновников аварии без страховки сумма штрафа может достигать 113 000 рублей, а для пострадавших - оставаться на уровне 50 000 рублей.
Резолюция по итогам заседания включает инициативу о введении крупных штрафов для дальнейшей проработки. Ранее в 2025 году в Госдуму поступал законопроект о лишении водительских прав за участие в ДТП без страховки, однако в декабре он был снят с рассмотрения.
Среди других изменений - уменьшение скидки за быструю оплату штрафа с 50% до 25%, при этом срок льготной оплаты увеличен до 30 дней. Таким образом, с 2025 года за первое нарушение предусмотрен штраф 800 рублей, а за повторное - от 3 000 до 5 000 рублей. Повторные взыскания могут назначаться в течение года после первого случая.
Вопрос о введении штрафа в 50 000 рублей пока остается на стадии обсуждения, но уже сейчас ясно: ужесточение ответственности за отсутствие страховки становится одним из приоритетных направлений в сфере дорожной безопасности.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь? Читать далее
-
23.12.2025, 13:49
В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров
В России обсуждают новые правила для такси. Законопроект может изменить порядок страхования. Водителям придется оформлять страховку заранее. Это может повлиять на рынок перевозок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:40
Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов
С 1 января в России подорожает техосмотр. Рост цен в среднем составит почти 10%. В некоторых регионах тарифы вырастут еще сильнее. Операторы и власти уже готовят новые правила. Что ждет автовладельцев - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:51
В 2026 году ОСАГО станет дороже из-за роста цен на запчасти
В 2026 году стоимость ОСАГО может заметно измениться. Эксперты прогнозируют рост цен на полисы. Причина - увеличение стоимости автозапчастей. Как это отразится на автовладельцах, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:13
Европа смягчает курс: гибриды и ДВС останутся на рынке после 2035 года
Европейский автопром меняет стратегию. Новые правила выбросов удивили производителей. Гибриды и ДВС получили шанс остаться. Как изменится рынок - эксперты не спешат с выводами.Читать далее
-
22.12.2025, 20:59
Украшения на авто к Новому году могут обернуться штрафом и лишением прав
Водители все чаще украшают машины к праздникам. Но не все украшения безопасны. Некоторые могут привести к штрафу или даже к лишению прав. Юристы предупреждают о рисках. Неожиданные нюансы новогоднего тюнинга.Читать далее
-
22.12.2025, 16:59
Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo
В Сан-Франциско произошел сбой в работе беспилотных такси Waymo из-за отключения электричества. Машины остановились прямо на проезжей части, создав заторы. Водители и прохожие были удивлены поведением автономных авто. Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети и среди экспертов.Читать далее
