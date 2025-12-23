Новые меры ужесточения для водителей без страховки обсуждаются на федеральном уровне

В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии

В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.

С начала 2025 года в России вступили в силу обновленные правила, касающиеся ответственности за отсутствие обязательной страховки. Теперь за повторное управление автомобилем без действующего полиса предусмотрены штрафы от 3 000 до 5 000 рублей. Ранее подобные нарушения наказывались куда мягче: 500 рублей за езду с не вписанным в страховку водителем и 800 рублей за полное отсутствие полиса.

В декабре 2025 года в Общественной палате страны состоялось обсуждение вопроса о применении камер для автоматической фиксации автомобилей без страховки. Как сообщает Avtospravochnaya.com, участники круглого стола предложили ввести новый вид штрафа - 50 000 рублей за отсутствие полиса при участии в дорожно-транспортном происшествии, независимо от того, кто признан виновником аварии.

Эксперты считают, что подобная мера позволит компенсировать ущерб пострадавшим за счет нарушителей, не оформивших страховку. В рамках обсуждения прозвучала идея дополнить действующую статью 12.37 КоАП РФ новым пунктом, предусматривающим столь значительное наказание. Кроме того, рассматривались варианты, при которых для виновников аварии без страховки сумма штрафа может достигать 113 000 рублей, а для пострадавших - оставаться на уровне 50 000 рублей.

Резолюция по итогам заседания включает инициативу о введении крупных штрафов для дальнейшей проработки. Ранее в 2025 году в Госдуму поступал законопроект о лишении водительских прав за участие в ДТП без страховки, однако в декабре он был снят с рассмотрения.

Среди других изменений - уменьшение скидки за быструю оплату штрафа с 50% до 25%, при этом срок льготной оплаты увеличен до 30 дней. Таким образом, с 2025 года за первое нарушение предусмотрен штраф 800 рублей, а за повторное - от 3 000 до 5 000 рублей. Повторные взыскания могут назначаться в течение года после первого случая.

Вопрос о введении штрафа в 50 000 рублей пока остается на стадии обсуждения, но уже сейчас ясно: ужесточение ответственности за отсутствие страховки становится одним из приоритетных направлений в сфере дорожной безопасности.