25 сентября 2019, 11:16
В России может появиться еще один бюджетный автомобильный бренд
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Узбекская компания «Узавтосаноат» рассматривает возможность запустить на автозаводе Derways в Черкесске производство автомобилей нового бренда Atlas. Первой моделью может стать перелицованный хэтчбек Chevrolet Spark.
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В настоящее время двухсторонняя рабочая группа прорабатывает подробности совместного проекта и изучает его перспективы: когда производство выйдет на окупаемость и сможет ли автопроизводитель предложить покупателям конкурентные цены, сообщает портал Nation News со ссылкой на председателя правления компании «Узавтосаноат» Бахтиера Умурзакова.
В случае благоприятного развития событий с конвейера черкесского автозавода уже в первой половине 2020 года сойдут первые экземпляры бюджетного хэтчбека Atlas Spark. Автомобиль представляет собой очередную реинкарнацию компактного Chevrolet Spark. Недавно модель вернулась в нашу страну под именем Ravon R2. Маловероятно, что «Узавтосаноат» будет держать на российском рынке два идентичных автомобиля под разными брендами.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, такое. Спарк потому и не пользуется популярностью, что автомобиль с каким-то странным дизайном, да и технические характеристики оставляют желать лучшего. Сам на нем проездил чуть больше трех месяцев. Брал б/ у и ломался он чаще, чем ездил. Продал от греха подальше и теперь у меня не очень хорошее ...
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
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