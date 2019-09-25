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25 сентября 2019, 11:16

В России может появиться еще один бюджетный автомобильный бренд

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Узбекская компания «Узавтосаноат» рассматривает возможность запустить на автозаводе Derways в Черкесске производство автомобилей нового бренда Atlas. Первой моделью может стать перелицованный хэтчбек Chevrolet Spark.
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Открытие производства в Черкесске было бы выгодно обеим сторонам. Напомним, предприятие Derways из-за экономических проблем простаивает уже более года. Возобновление сборки автомобилей не только принесло бы прибыль компании, но и обеспечило Карачаево-Черкесию новыми рабочими местами и налоговыми отчислениями. С другой стороны, «Узавтосаноат» давно ищет возможность расширить свое присутствие на российском рынка, а этого невозможно добиться без локализации производства.

В настоящее время двухсторонняя рабочая группа прорабатывает подробности совместного проекта и изучает его перспективы: когда производство выйдет на окупаемость и сможет ли автопроизводитель предложить покупателям конкурентные цены, сообщает портал Nation News со ссылкой на председателя правления компании «Узавтосаноат» Бахтиера Умурзакова. 

В случае благоприятного развития событий с конвейера черкесского автозавода уже в первой половине 2020 года сойдут первые экземпляры бюджетного хэтчбека Atlas Spark. Автомобиль представляет собой очередную реинкарнацию компактного Chevrolet Spark. Недавно модель вернулась в нашу страну под именем Ravon R2. Маловероятно, что «Узавтосаноат» будет держать на российском рынке два идентичных автомобиля под разными брендами.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Spark
Ну, такое. Спарк потому и не пользуется популярностью, что автомобиль с каким-то странным дизайном, да и технические характеристики оставляют желать лучшего. Сам на нем проездил чуть больше трех месяцев. Брал б/ у и ломался он чаще, чем ездил. Продал от греха подальше и теперь у меня не очень хорошее ...
Алексей Рягузов
Chevrolet Spark: Надо видеть
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
Альберт
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
Макс
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В России может появиться еще один бюджетный автомобильный бренд
{{material_127620}}Открытие производства в Черкесске было бы выгодно обеим сторонам. Напомним, предприятие Derways из-за экономических проблем простаивает уже более года. Возобновление сборки автомобилей не только принесло бы прибыль компании, но и обеспечило Карачаево-Черкесию новыми рабочими местами и налоговыми отчислениями. С другой стороны, «Узавтосаноат» давно ищет возможность расширить свое присутствие на российском рынка, а этого невозможно добиться без локализации производства.В настоящее время двухсторонняя рабочая группа прорабатывает подробности совместного проекта и изучает его перспективы: когда производство выйдет на окупаемость и сможет ли автопроизводитель предложить покупателям конкурентные цены, сообщает портал Nation News со ссылкой на председателя правления компании «Узавтосаноат» Бахтиера Умурзакова. В случае благоприятного развития событий с конвейера черкесского автозавода уже в первой половине 2020 года сойдут первые экземпляры бюджетного хэтчбека Atlas Spark. Автомобиль представляет собой очередную реинкарнацию компактного Chevrolet Spark. Недавно модель вернулась в нашу страну под именем Ravon R2. Маловероятно, что «Узавтосаноат» будет держать на российском рынке два идентичных автомобиля под разными брендами.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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