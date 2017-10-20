20 октября 2017, 18:52
В России может появиться «народный инспектор»
Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект о внедрении института «народного инспектора». Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Как отмечают в Правительстве, рассмотрение подобных обращений занимает много времени. При этом сотрудники ограничены 2-месячным сроком привлечения к ответственности. Именно поэтому необходимо ввести изменения в КоАП, согласно которым протоколы в определенных случаях можно будет обойти.
Ранее власти признали видеозапись доказательством нарушения Правил дорожного движения. Соответствующий документ, подготовленный МВД, был одобрен правительством РФ. ГИБДД сможет получать записи правонарушений через единую информационную систему госуслуг от других участников дорожного движения или пешеходов.
Плюсы и минусы
|Сократит время рассмотрения нарушения.
|Объективность наказания без расследования - не стопроцентная.
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