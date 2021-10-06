В России может появиться новая китайская марка автомобилей
Отметим, что под брендом Ora в Китае выпускаются небольшие автомобили с электрическими двигателями. Бренд был показан в 2018 году, однако в России машины марки Ora ранее не продавались. У нас сейчас представлена только одна марка, которая принадлежит Great Wall – речь идет о бренде Haval (в Тульской области даже работает завод по выпуску автомобилей).
Правда, есть мнение, что говорить о скорой продаже электромобилей Ora в России пока слишком рано. Не исключено, что китайцы просто закрепляют за собой на основных рынках сбыта все свои бренды. Так сказать, на всякий случай.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 1 090 000 РLand Rover Discovery 2008 в Москве
- 770 000 РNissan Qashqai 2008 в Москве
- 800 000 РMercedes GL-класс 2006 в Москве
- 480 000 РSuzuki Grand Vitara 2003 в Москве
- 11 850 000 РTesla Model S 2021 в Москве
- 900 000 РHyundai H-1 2008 в Москве
- 299 000 РVolkswagen Bora 1999 в Москве
- 8 600 000 РBMW X7 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий