25 марта 2020, 20:35
В России может появиться новый бюджетный кроссовер от Datsun
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Фото: из открытых источников
В России Nissan запатентовал в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) новое имя для своего бюджетного кроссовера. Автомобиль будет выпускаться под маркой Datsun с именем Magnite. Официально модель обещают представить в этом году.
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В прошлом году продажи Datsun в России упали на 15% - до 66 тысяч автомобилей, а спрос на Infiniti сократился на 28%. Magnite пророчат место Juke, который недавно покинул модельную линейку. Ожидается, что новый кроссовер будет меньше и дешевле Juke.
Magnite скорее всего оснастят скромной литровой «турботройкой» мощностью 100 лошадиных сил, которая будет работать в паре как с механической коробкой передач, так и с вариатором Xtronic.
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