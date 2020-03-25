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25 марта 2020, 20:35

В России может появиться новый бюджетный кроссовер от Datsun

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Фото: из открытых источников
В России Nissan запатентовал в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) новое имя для своего бюджетного кроссовера. Автомобиль будет выпускаться под маркой Datsun с именем Magnite. Официально модель обещают представить в этом году.
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Субкомпактный кроссовер для России, скорее всего, соберут на модульной переднеприводной платформе CMF альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Magnite станет самым доступным автомобилем в своей линейке. 

В прошлом году продажи Datsun в России упали на 15% - до 66 тысяч автомобилей, а спрос на Infiniti сократился на 28%. Magnite пророчат место Juke, который недавно покинул модельную линейку. Ожидается, что новый кроссовер будет меньше и дешевле Juke.

Magnite скорее всего оснастят скромной литровой «турботройкой» мощностью 100 лошадиных сил, которая будет работать в паре как с механической коробкой передач, так и с вариатором Xtronic.

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В России может появиться новый бюджетный кроссовер от Datsun
{{material_129127}}Субкомпактный кроссовер для России, скорее всего, соберут на модульной переднеприводной платформе CMF альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Magnite станет самым доступным автомобилем в своей линейке. В прошлом году продажи Datsun в России упали на 15% - до 66 тысяч автомобилей, а спрос на Infiniti сократился на 28%. Magnite пророчат место Juke, который недавно покинул модельную линейку. Ожидается, что новый кроссовер будет меньше и дешевле Juke.Magnite скорее всего оснастят скромной литровой «турботройкой» мощностью 100 лошадиных сил, которая будет работать в паре как с механической коробкой передач, так и с вариатором Xtronic.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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