10 февраля 2018, 13:59
В России на четверть упали продажи Rolls-Royce
По данным агентства Автостат, в прошлом году российские дилеры люксового бренда Rolls-Royce продали на 22,7 процентов машин меньше, чем в 2016 году. В абсолютных цифрах потери не столь впечатляют – разница в объемах продаж составила 25 автомобилей.
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В прошлом году было продано 17 седанов Ghost, 12 кабриолетов Dawn и 3 седана Phantom. Но лидером продаж на российском рынке (53 автомобиля) стала модель Wraith. Стоимость этого люксового купе составляет не менее 20 млн рублей. Автомобиль оснащается самым мощным в истории марки двигателем – V12 6.6 Twin Turbo (632 л.с., 800Нм). Wraith весом почти 2,5 тонны способен разгоняться до первой «сотни» за 4,6 секунды. Его максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 250 км/ч. В набор стандартного оснащения помимо прочего входит 4-зонный климат-контроль,10-канальная аудиосистема с 16 колонками и комплект больших зонтов. Заводская гарантия на автомобиль 4 года без ограничения пробега. На этот же срок все плановые ТО для клиента будут бесплатны.
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Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
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28.09.2017, 19:50
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Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
В принципе за последние четыре года я не могу жаловаться на свою машину, потому что она показала себя с надежной и комфортной стороны. У меня Мерседес Аксор, 2014 года выпуска. Пробег у меня относительно небольшой, всего 80К км. В принципе, машина ломаться ещё не должна. Но вот сегодня утром я был неприятно ...
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