10 февраля 2018, 13:59

В России на четверть упали продажи Rolls-Royce

По данным агентства Автостат, в прошлом году российские дилеры люксового бренда Rolls-Royce продали на 22,7 процентов машин меньше, чем в 2016 году. В абсолютных цифрах потери не столь впечатляют – разница в объемах продаж составила 25 автомобилей.
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По итогам 2016 года в России было продано 110 автомобилей Rolls-Royce, тогда как в 2017 году – всего 85 экземпляров. Основные продажи пришлись на Москву и Московскую область. Здесь купили 61 автомобиль. Еще по два автомобиля марки были куплены в Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Остальные Роллс-Ройсы разошлись по региональным центрам. По одному экземпляру отправились в Набережные Челны, Новокузнецк и Дербент.

В прошлом году было продано 17 седанов Ghost, 12 кабриолетов Dawn и 3 седана Phantom. Но лидером продаж на российском рынке (53 автомобиля) стала модель Wraith. Стоимость этого люксового купе составляет не менее 20 млн рублей. Автомобиль оснащается самым мощным в истории марки двигателем – V12 6.6 Twin Turbo (632 л.с., 800Нм). Wraith весом почти 2,5 тонны способен разгоняться до первой «сотни» за 4,6 секунды. Его максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 250 км/ч. В набор стандартного оснащения помимо прочего входит 4-зонный климат-контроль,10-канальная аудиосистема с 16 колонками и комплект больших зонтов. Заводская гарантия на автомобиль 4 года без ограничения пробега. На этот же срок все плановые ТО для клиента будут бесплатны.
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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Концеп-кар от Rolls Royce поистине уникален
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
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В России на четверть упали продажи Rolls-Royce
{{material_122286}}По итогам 2016 года в России было продано 110 автомобилей Rolls-Royce, тогда как в 2017 году – всего 85 экземпляров. Основные продажи пришлись на Москву и Московскую область. Здесь купили 61 автомобиль. Еще по два автомобиля марки были куплены в Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Остальные Роллс-Ройсы разошлись по региональным центрам. По одному экземпляру отправились в Набережные Челны, Новокузнецк и Дербент.В прошлом году было продано 17 седанов Ghost, 12 кабриолетов Dawn и 3 седана Phantom. Но лидером продаж на российском рынке (53 автомобиля) стала модель Wraith. Стоимость этого люксового купе составляет не менее 20 млн рублей. Автомобиль оснащается самым мощным в истории марки двигателем – V12 6.6 Twin Turbo (632 л.с., 800Нм). Wraith весом почти 2,5 тонны способен разгоняться до первой «сотни» за 4,6 секунды. Его максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 250 км/ч. В набор стандартного оснащения помимо прочего входит 4-зонный климат-контроль,10-канальная аудиосистема с 16 колонками и комплект больших зонтов. Заводская гарантия на автомобиль 4 года без ограничения пробега. На этот же срок все плановые ТО для клиента будут бесплатны.
2018-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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