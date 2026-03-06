Поезд на водороде: 800 км без остановок и только пар из трубы — как это работает

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 15:44

Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина

Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина

Поезд на водороде: 800 км без остановок и только пар из трубы — как это работает

Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина

На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.

На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуево стартовала сборка первого в России пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Это событие знаменует собой не просто очередную инновацию в транспортной отрасли, но может стать отправной точкой для масштабного внедрения экологически чистых технологий на отечественных железных дорогах. В условиях, когда вопрос снижения вреда окружающей среде становится все более актуальным, запуск такого проекта выглядит особенно значимым.

Принцип работы и технические характеристики

В основе энергетической установки поезда лежит реакция водорода с кислородом воздуха, в ходе которой вырабатывается электричество для питания тяговых двигателей и бортовых систем. Единственным побочным продуктом этого процесса является чистый водяной пар.

В состав силовой установки входят четыре топливных элемента (PEMFC) мощностью по 110 кВт каждый, система хранения водорода, литий-ионные аккумуляторы и преобразователь тока. Такая конфигурация позволяет поезду проходить до 725 км на одной заправке водородом, а при необходимости — еще до 80 км, используя энергию только аккумуляторов. Максимальная скорость составит 120 км/ч, а вместимость поезда варьируется от 551 до 875 пассажиров в зависимости от количества вагонов в составе.

Участники проекта и текущий статус

Проект реализуется в партнерстве с Тверским вагоностроительным заводом (входит в «Трансмашхолдинг») при участии ГК «Росатом», ОАО «РЖД» и правительства Сахалинской области. Инициатива также получила субсидию от Минпромторга России в размере 400 миллионов рублей.

Поезд модели 62-4584 разрабатывается специально для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог Сахалина и станет частью Восточного водородного кластера. На данный момент уже изготовлены и переданы четыре кузова головных вагонов, а также элементы бустерной секции. Они успешно прошли статические испытания на прочность в Тверском институте вагоностроения. Для тестирования использовалось более 250 тензорезисторов — это втрое больше стандартного объема измерений, что обеспечивает повышенные требования к безопасности и надежности конструкции.

Комфорт и планы по вводу в эксплуатацию

Особое внимание уделено доступности среды: поезд имеет низкий уровень пола, широкие двери и сквозные проходы, что делает его удобным для маломобильных пассажиров и соответствует современным стандартам комфорта.

Завершение сборки опытных образцов запланировано на конец первого полугодия 2026 года, после чего начнутся необходимые испытания. В начале 2027 года поезда поступят на Сахалин для прохождения сертификационных процедур и ввода в эксплуатацию.

Перспективы развития

Данный проект является прорывным решением для отечественного железнодорожного машиностроения. В условиях ужесточения экологических требований развитие водородных технологий становится одним из ключевых приоритетов. Запуск первого водородного поезда в России может стать примером для других регионов и отраслей промышленности. Такой подход не только позволяет снизить вредные выбросы, но и открывает новые возможности для развития прогрессивной и экологичной транспортной экономики страны.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Ульяновск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться