Поезд на водороде: 800 км без остановок и только пар из трубы — как это работает

Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина

На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуево стартовала сборка первого в России пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Это событие знаменует собой не просто очередную инновацию в транспортной отрасли, но может стать отправной точкой для масштабного внедрения экологически чистых технологий на отечественных железных дорогах. В условиях, когда вопрос снижения вреда окружающей среде становится все более актуальным, запуск такого проекта выглядит особенно значимым.

Принцип работы и технические характеристики

В основе энергетической установки поезда лежит реакция водорода с кислородом воздуха, в ходе которой вырабатывается электричество для питания тяговых двигателей и бортовых систем. Единственным побочным продуктом этого процесса является чистый водяной пар.

В состав силовой установки входят четыре топливных элемента (PEMFC) мощностью по 110 кВт каждый, система хранения водорода, литий-ионные аккумуляторы и преобразователь тока. Такая конфигурация позволяет поезду проходить до 725 км на одной заправке водородом, а при необходимости — еще до 80 км, используя энергию только аккумуляторов. Максимальная скорость составит 120 км/ч, а вместимость поезда варьируется от 551 до 875 пассажиров в зависимости от количества вагонов в составе.

Участники проекта и текущий статус

Проект реализуется в партнерстве с Тверским вагоностроительным заводом (входит в «Трансмашхолдинг») при участии ГК «Росатом», ОАО «РЖД» и правительства Сахалинской области. Инициатива также получила субсидию от Минпромторга России в размере 400 миллионов рублей.

Поезд модели 62-4584 разрабатывается специально для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог Сахалина и станет частью Восточного водородного кластера. На данный момент уже изготовлены и переданы четыре кузова головных вагонов, а также элементы бустерной секции. Они успешно прошли статические испытания на прочность в Тверском институте вагоностроения. Для тестирования использовалось более 250 тензорезисторов — это втрое больше стандартного объема измерений, что обеспечивает повышенные требования к безопасности и надежности конструкции.

Комфорт и планы по вводу в эксплуатацию

Особое внимание уделено доступности среды: поезд имеет низкий уровень пола, широкие двери и сквозные проходы, что делает его удобным для маломобильных пассажиров и соответствует современным стандартам комфорта.

Завершение сборки опытных образцов запланировано на конец первого полугодия 2026 года, после чего начнутся необходимые испытания. В начале 2027 года поезда поступят на Сахалин для прохождения сертификационных процедур и ввода в эксплуатацию.

Перспективы развития

Данный проект является прорывным решением для отечественного железнодорожного машиностроения. В условиях ужесточения экологических требований развитие водородных технологий становится одним из ключевых приоритетов. Запуск первого водородного поезда в России может стать примером для других регионов и отраслей промышленности. Такой подход не только позволяет снизить вредные выбросы, но и открывает новые возможности для развития прогрессивной и экологичной транспортной экономики страны.