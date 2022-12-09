В России начали чаще угонять автомобили такси: очередной дикий случай из Волгограда
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Незадолго до инцидента мужчина вызвал такси, но по дороге водитель остановился, чтобы сбегать в магазин. Пассажир воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания, быстро пересел за руль и уехал. По совокупности совершенных нарушений за веселую, но короткую прогулку на такси ему грозит до 5 лет лишения свободы. Пока же суд арестовал мужчину на 10 суток за допущенные грубые нарушения Правил дорожного движения.
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-
02.09.2022, 13:25
Будущая автомобилистка перевернула в Калужской области учебную машину
Шутки о женщинах-водителях уже давно перешли в разряд дежурных. Но все-таки способность водить автомобиль в большей степени зависит не от пола, а от психофизиологических особенностей. Некоторым людям, действительно, лучше никогда в жизни не садиться за руль.Читать далее
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10.08.2022, 17:26
Страховщики стали чаще «тоталить» автомобили: кто в лидерах
Подорожание запчастей привело к тому, что страхового покрытия не хватает даже на компенсацию сравнительно небольшого ущерба. В таком случае страховой компании проще признать машину безвозвратно погибшей.Читать далее
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05.07.2022, 13:24
5 подержанных иномарок по цене упрощенной Lada Granta
В середине июня дилеры Lada начали продавать «антикризисную» версию семейства Lada Granta без подушек безопасности и ряда электронных систем. Стоит базовый автомобиль 678 тысяч рублей. Интересно, что предлагают за те же деньги на вторичном рынке.Читать далее
-
21.03.2022, 14:59
Страховщики назвали самые уязвимые для угона автомобили (список)
Эксперты авторынка ранее спрогнозировали вероятность новой волны автомобильных угонов. В связи с этим Всероссийский союз страховщиков изучил, насколько защищены от угона различные модели, представленные на отечественном рынке.Читать далее
-
14.01.2022, 10:18
Renault оставил свои автомобили без «автомата»
Компания Renault в январе 2022 года подняла рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд и оптимизировала выбор модификаций. Седаны Logan и кросс-хэтчбеки Sandero Stepway лишились версий с классическим 4-диапазонным «автоматом».Читать далее
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