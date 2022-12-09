В России начали чаще угонять автомобили такси: очередной дикий случай из Волгограда

03.11.2022, 09:38

Мужчина с отверткой напал на автоледи, взял, что мог унести, но его ждало фиаско

В минувшем июле на одном из проспектов города Краснокамска, что в Пермском крае, некий мужчина 45 лет от роду заприметил молодую женщину, сидящую за рулем автомобиля Renault Logan. И что было дальше?..Читать далее