3 июня 2019, 12:15

В России начинают принимать заказы на новую Toyota Supra

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Открывается прием заказов на возрожденный спорткар Toyota Supra пятого поколения, который возвращается на рынок после 17-летнего перерыва. Для России на 2019 год зарезервировано всего 22 автомобиля, три из которых – в особой серии A90 Edition 1.
В России начинают принимать заказы на новую Toyota Supra
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Спорт-купе Toyota Supra возвращается после 17 лет отсутствия. Премьера новинки прошла в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Самый первый экземпляр продали на аукционе за 2,1 млн долларов. Кстати, квота для Европы на 2019 год уже распродана, несмотря на внушительную цену минимум в 50 тысяч евро (около 3,7 млн рублей). А это ни много, ни мало 900 машин. 

Квота для России – всего 22 автомобиля. Оформить заказ можно как через офис официального дилера, так и онлайн на официальном сайте Toyota. Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту необходимо внести предоплату в размере 150 000 или 300 000 рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр Toyota для заключения договора. 

Все автомобили оснащаются 3,0-литровыми рядными «шестерками» мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 4,3 секунды. Версия Edition 1 внешне отличается особым матово-серым цветом кузова StormGray, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и красно-черной кожаной отделкой интерьера.

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bob_87
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Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
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В России начинают принимать заказы на новую Toyota Supra
{{material_125495}}Спорт-купе Toyota Supra возвращается после 17 лет отсутствия. Премьера новинки прошла в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Самый первый экземпляр продали на аукционе за 2,1 млн долларов. Кстати, квота для Европы на 2019 год уже распродана, несмотря на внушительную цену минимум в 50 тысяч евро (около 3,7 млн рублей). А это ни много, ни мало 900 машин. Квота для России – всего 22 автомобиля. Оформить заказ можно как через офис официального дилера, так и онлайн на официальном сайте Toyota. Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту необходимо внести предоплату в размере 150 000 или 300 000 рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр Toyota для заключения договора. Все автомобили оснащаются 3,0-литровыми рядными «шестерками» мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 4,3 секунды. Версия Edition 1 внешне отличается особым матово-серым цветом кузова StormGray, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и красно-черной кожаной отделкой интерьера.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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