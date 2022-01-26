В России начали производить машины для Западной Европы: поставки начнутся в феврале
По сообщению пресс-службы концерна Stellantis, экспортные поставки машин намечены на февраль этого года.
В прошлом году на этом заводе наладили производство силовых агрегатов для продажи за границей. Калужское предприятие производит 1,6-литровые турбодизели экологического стандарта «Евро-5», их устанавливают на большое количество моделей, например на фургоны Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert.
Двигатели будут продавать не только в Европе, но и в странах Северной Африки и Южной Америки. В конце текущего года на заводе начнется производство механических коробок передач, а также фургонов Fiat Scudo для продажи за границей.
- 2 206 900 РOpel Vivaro 2021 в Москве
- 2 360 000 РOpel Vivaro 2017 в Москве
- 1 980 000 РOpel Vivaro 2017 в Москве
- 1 970 000 РPeugeot Expert 2019 в Москве
- 1 950 000 РPeugeot Expert 2019 в Москве
- 1 410 000 РPeugeot Expert 2014 в Москве
- 1 710 000 РPeugeot Expert 2017 в Москве
- 1 970 000 РPeugeot Expert 2018 в Москве
- 1 650 000 РPeugeot Expert 2018 в Москве
- 1 759 000 РPeugeot Expert 2019 в Москве
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