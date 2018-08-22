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22 августа 2018, 16:40
В России начали собирать новые Kia Cerato
C конвейера калининградского завода «Автотор» сошли первые экземпляры Kia Cerato третьего поколения. Премьера новинки для России состоится через неделю на Московском автосалоне. Вслед за этим, в сентябре, стартуют продажи.
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Российский офис компании Kia распространил первые официальные фотографии версии Cerato нового поколения для ...Читать далее
Версию для американского рынка показали еще в январе на мотор-шоу в Детройте. В США модель называется Kia Forte. Позже была представлена модификация для «домашнего» рынка Южной Кореи под названием Kia K3. Все три версии отличаются лишь доступными моторами. Внешне машины почти идентичны: та же графика светодиодных фар, полоски ходовых огней и хромированная окантовка черной радиаторной решетки. Совпадает даже дизайн легкосплавных колесных дисков. Для США корейский автопроизводитель подготовил вариатор, а для K3 – новый двигатель семейства Smart Stream.
В моторной гамме российской Kia Cerato изменений не предвидится. Автомобиль предложат прежним с 1,6-литровым агрегатом мощностью 130 л.с. (155 Нм) или с 2-литровым, отдача которого составляет 150 л.с. (192 Нм). Первый сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона, второй – только с автоматической трансмиссией. Оба двигателя адаптированы под 92-й бензин.
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