5 декабря 2017, 17:17
В России начались онлайн-продажи Renault Dokker
В онлайн-шоуруме Renault стартовали продажи нового многофункционального коммерческого автомобиля Renault Dokker. Первые 50 покупателей получат бонус – по 20 тыс. рублей на приобретение аксессуаров. В дилерских салонах «Доккеры» появятся лишь под Новый 2018 год.
Россиянам будут доступны две модификации новинки: пятиместный грузопассажирский автомобиль, цены на который стартуют с отметки 819 тыс. рублей, и коммерческий фургон стоимостью от 814 тыс. рублей. Оба варианта имеют широкие (703 мм) сдвижные двери, что позволяет осуществлять погрузку-разгрузку в кратчайшее время даже в стеснённых условиях. Уже в базовых комплектациях задние двери могут открываться на 180 градусов, что значительно облегчает доступ к багажному отделению. Погрузочная высота для грузопассажирского Dokker составляет 570 мм; для фургона Dokker Van – и 565 мм.
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Грузоподъёмность фургона – 750 кг. Объем грузового отсека при этом составляет рекордные в классе 3 300 литров с возможностью увеличения до 3 900 литров с опцией EasySeat (пассажирское сиденье снимается без применения инструмента), длина загрузки увеличивается с 1 900 до 3 100 мм.
Под капотами обоих «Доккеров» трудятся (на выбор покупателя) либо бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 82 л.с., либо 1,5-литровый турбодизель с отдачей 90 л.с. Трансмиссия для всех модификаций одна – 5-ступенчатая МКПП.
Очень важно, что производитель полностью адаптировал новинку к российским дорожным и климатическим условиям: обе версии «Доккера» оснащены энергоемкой подвеской, высоким клиренсом (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов. В рамках адаптации моторов к запуску при минусовых температурах автомобиль снабдили генератором повышенной мощности и предусмотрели специальные технические жидкости.
Таким образом Dokker пополнил модельный ряд Renault, который сегодня представлен в России фургонами Master, электромобилями Kangoo Z.E. и коммерческой модификацией микроавтомобиля Twizy Cargo.
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