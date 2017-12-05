5 декабря 2017, 17:17

В России начались онлайн-продажи Renault Dokker

В онлайн-шоуруме Renault стартовали продажи нового многофункционального коммерческого автомобиля Renault Dokker. Первые 50 покупателей получат бонус – по 20 тыс. рублей на приобретение аксессуаров. В дилерских салонах «Доккеры» появятся лишь под Новый 2018 год.
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  В России начались онлайн-продажи Renault Dokker Renault Dokker В России начались онлайн-продажи Renault Dokker Renault Dokker В России начались онлайн-продажи Renault Dokker
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Россиянам будут доступны две модификации новинки: пятиместный грузопассажирский автомобиль, цены на который стартуют с отметки 819 тыс. рублей, и коммерческий фургон стоимостью от 814 тыс. рублей. Оба варианта имеют широкие (703 мм) сдвижные двери, что позволяет осуществлять погрузку-разгрузку в кратчайшее время даже в стеснённых условиях. Уже в базовых комплектациях задние двери могут открываться на 180 градусов, что значительно облегчает доступ к багажному отделению. Погрузочная высота для грузопассажирского Dokker составляет 570 мм; для фургона Dokker Van – и 565 мм.

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Новый LCV наделён создателями широкими возможностями трансформации салона и самым большим в своём сегменте багажным отделением (800 л). Складывающиеся задние сиденья позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз (максимальная погрузочная длина при сложенных сиденьях составляет 1,57 м).

Грузоподъёмность фургона – 750 кг. Объем грузового отсека при этом составляет рекордные в классе 3 300 литров с возможностью увеличения до 3 900 литров с опцией EasySeat (пассажирское сиденье снимается без применения инструмента), длина загрузки увеличивается с 1 900 до 3 100 мм.

Под капотами обоих «Доккеров» трудятся (на выбор покупателя) либо бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 82 л.с., либо 1,5-литровый турбодизель с отдачей 90 л.с. Трансмиссия для всех модификаций одна – 5-ступенчатая МКПП.

Очень важно, что производитель полностью адаптировал новинку к российским дорожным и климатическим условиям: обе версии «Доккера» оснащены энергоемкой подвеской, высоким клиренсом (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов. В рамках адаптации моторов к запуску при минусовых температурах автомобиль снабдили генератором повышенной мощности и предусмотрели специальные технические жидкости.

Таким образом Dokker пополнил модельный ряд Renault, который сегодня представлен в России фургонами Master, электромобилями Kangoo Z.E. и коммерческой модификацией микроавтомобиля Twizy Cargo.
Новинки и концепт кары Рено Доккер

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| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше начинают ...
Генадий
Форум Renault Espace
Я тоже на такой езжу. Много места внутри это конечно плюс. Ездил на ней и заграницу, все отлично помещается, нас было пятеро плюс куча вещей. Машина комфортная. Немножко напрягают загоны с электрикой, которой здесь напичкано куда только можно, но это у многих французов так. Сейчас задумался о том, стоил ...
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В России начались онлайн-продажи Renault Dokker
Россиянам будут доступны две модификации новинки: пятиместный грузопассажирский автомобиль, цены на который стартуют с отметки 819 тыс. рублей, и коммерческий фургон стоимостью от 814 тыс. рублей. Оба варианта имеют широкие (703 мм) сдвижные двери, что позволяет осуществлять погрузку-разгрузку в кратчайшее время даже в стеснённых условиях. Уже в базовых комплектациях задние двери могут открываться на 180 градусов, что значительно облегчает доступ к багажному отделению. Погрузочная высота для грузопассажирского Dokker составляет 570 мм; для фургона Dokker Van – и 565 мм.{{material_120847}}Новый LCV наделён создателями широкими возможностями трансформации салона и самым большим в своём сегменте багажным отделением (800 л). Складывающиеся задние сиденья позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз (максимальная погрузочная длина при сложенных сиденьях составляет 1,57 м).Грузоподъёмность фургона – 750 кг. Объем грузового отсека при этом составляет рекордные в классе 3 300 литров с возможностью увеличения до 3 900 литров с опцией EasySeat (пассажирское сиденье снимается без применения инструмента), длина загрузки увеличивается с 1 900 до 3 100 мм.Под капотами обоих «Доккеров» трудятся (на выбор покупателя) либо бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 82 л.с., либо 1,5-литровый турбодизель с отдачей 90 л.с. Трансмиссия для всех модификаций одна – 5-ступенчатая МКПП.Очень важно, что производитель полностью адаптировал новинку к российским дорожным и климатическим условиям: обе версии «Доккера» оснащены энергоемкой подвеской, высоким клиренсом (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов. В рамках адаптации моторов к запуску при минусовых температурах автомобиль снабдили генератором повышенной мощности и предусмотрели специальные технические жидкости.Таким образом Dokker пополнил модельный ряд Renault, который сегодня представлен в России фургонами Master, электромобилями Kangoo Z.E. и коммерческой модификацией микроавтомобиля Twizy Cargo.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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