23 мая 2019, 08:45
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
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В салонах российских дилеров появилась новая модификация кроссоверов Zotye T600. Битопливные автомобили с предустановленным заводским ГБО стоят на 118 тысяч дороже стандартной версии.
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Среднеразмерные кроссоверы Zotye T600 вышли на китайский рынок в 2013 году. С 2016 года модель выпускают по принципу крупноузловой сборки на заводе «Юнисон», под Минском. Его габариты: длина – 4 631 мм, ширина – 1 893 мм, высота – 1694 мм. Колесная база – 2 807 мм, а дорожный просвет – 185 мм. Автомобиль предлагается с двумя моторами на выбор – 1,5 литра (150 л.с., 215 Нм) и 2,0 литра (177 л.с., 250 Нм). Младший двигатель сочетается только с 5-ступенчатой «механикой», старший – только с 6-диапазонной автоматической коробкой. Но среди автомобилей 2019 года выпуска версий с 2,0-литровым агрегатом уже нет. Покупатели могут выбирать из двух комплектаций. Цены колеблются от 707 490 рублей за автомобили 2017 года выпуска (с учетом скидки) до 1 228 880 рублей.
В 2019 году компания Zotye планирует вывести на российский рынок кроссоверы T600 второго поколения, представленного в Китае осенью 2018 года. Новинка прибавила в размерах, изменилась внешне и получила новый 1,8-литровый турбомотор (177 л.с.). Кроме того, уже в этом году сборка автомобилей Zotye может начаться на бывшем заводе General Motors в Петербурге.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Являюсь владельцем Zotye T600. Покупал новую летом 2018. Сама машина была выпущена в августе 2017. В ноябре перестали нормально работать стеклоочистители в первом положении. Процесс замены по гарантии занял почти 3 месяца! Сейчас с грустью смотрю на заднюю никелированную накладку, под которой видимо ...
Просторный салон=)
Замечательное авто. Зоти Т600 1,5 МКПП. Пробег 53 тыс км, все нормально. Только радует. Если не считать трещины в лобовом стекле. Да и оно подходит от Ауди Q5. Примерял, все практически одинаково. Но по страховке поменяли на оригинал.
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