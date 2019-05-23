23 мая 2019, 08:45

В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600

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В салонах российских дилеров появилась новая модификация кроссоверов Zotye T600. Битопливные автомобили с предустановленным заводским ГБО стоят на 118 тысяч дороже стандартной версии.
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
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Сейчас автомобили Zotye везут к нам из Белоруссии. Их собирают на местном предприятии «Юнисон». Битопливные Zotye T600 прошли все необходимые испытания и имеют соответствующие сертификаты. На автомобили устанавливают газобалонное оборудование пятого поколения нидерландской компании Viall. По словам автопроизводителя, мощность силовой установки при переходе на газ не уменьшится. Стоить битопливные кроссоверы Zotye T600 будут на 118 000 рублей дороже обычных. Цены начинаются от 999 990 рублей.

Среднеразмерные кроссоверы Zotye T600 вышли на китайский рынок в 2013 году. С 2016 года модель выпускают по принципу крупноузловой сборки на заводе «Юнисон», под Минском. Его габариты: длина – 4 631 мм, ширина – 1 893 мм, высота – 1694 мм. Колесная база – 2 807 мм, а дорожный просвет – 185 мм. Автомобиль предлагается с двумя моторами на выбор – 1,5 литра (150 л.с., 215 Нм) и 2,0 литра (177 л.с., 250 Нм). Младший двигатель сочетается только с 5-ступенчатой «механикой», старший – только с 6-диапазонной автоматической коробкой. Но среди автомобилей 2019 года выпуска версий с 2,0-литровым агрегатом уже нет. Покупатели могут выбирать из двух комплектаций. Цены колеблются от 707 490 рублей за автомобили 2017 года выпуска (с учетом скидки) до 1 228 880 рублей.

В 2019 году компания Zotye планирует вывести на российский рынок кроссоверы T600 второго поколения, представленного в Китае осенью 2018 года. Новинка прибавила в размерах, изменилась внешне и получила новый 1,8-литровый турбомотор (177 л.с.). Кроме того, уже в этом году сборка автомобилей Zotye может начаться на бывшем заводе General Motors в Петербурге.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Zotye привезет в Россию еще две новинки
Являюсь владельцем Zotye T600. Покупал новую летом 2018. Сама машина была выпущена в августе 2017. В ноябре перестали нормально работать стеклоочистители в первом положении. Процесс замены по гарантии занял почти 3 месяца! Сейчас с грустью смотрю на заднюю никелированную накладку, под которой видимо ...
Игорь
Zotye T600 против Geely Emgrand X7
Просторный салон=)
AlekseiE
Форум Zotye T600
Замечательное авто. Зоти Т600 1,5 МКПП. Пробег 53 тыс км, все нормально. Только радует. Если не считать трещины в лобовом стекле. Да и оно подходит от Ауди Q5. Примерял, все практически одинаково. Но по страховке поменяли на оригинал.
Александр
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В России начались продажи битопливных кроссоверов Zotye T600
{{material_125814}}Сейчас автомобили Zotye везут к нам из Белоруссии. Их собирают на местном предприятии «Юнисон». Битопливные Zotye T600 прошли все необходимые испытания и имеют соответствующие сертификаты. На автомобили устанавливают газобалонное оборудование пятого поколения нидерландской компании Viall. По словам автопроизводителя, мощность силовой установки при переходе на газ не уменьшится. Стоить битопливные кроссоверы Zotye T600 будут на 118 000 рублей дороже обычных. Цены начинаются от 999 990 рублей.Среднеразмерные кроссоверы Zotye T600 вышли на китайский рынок в 2013 году. С 2016 года модель выпускают по принципу крупноузловой сборки на заводе «Юнисон», под Минском. Его габариты: длина – 4 631 мм, ширина – 1 893 мм, высота – 1694 мм. Колесная база – 2 807 мм, а дорожный просвет – 185 мм. Автомобиль предлагается с двумя моторами на выбор – 1,5 литра (150 л.с., 215 Нм) и 2,0 литра (177 л.с., 250 Нм). Младший двигатель сочетается только с 5-ступенчатой «механикой», старший – только с 6-диапазонной автоматической коробкой. Но среди автомобилей 2019 года выпуска версий с 2,0-литровым агрегатом уже нет. Покупатели могут выбирать из двух комплектаций. Цены колеблются от 707 490 рублей за автомобили 2017 года выпуска (с учетом скидки) до 1 228 880 рублей.В 2019 году компания Zotye планирует вывести на российский рынок кроссоверы T600 второго поколения, представленного в Китае осенью 2018 года. Новинка прибавила в размерах, изменилась внешне и получила новый 1,8-литровый турбомотор (177 л.с.). Кроме того, уже в этом году сборка автомобилей Zotye может начаться на бывшем заводе General Motors в Петербурге.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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