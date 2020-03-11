11 марта 2020, 13:10
В России начались продажи бюджетного Audi A6
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Фото: Audi
В дилерских центрах Audi появились самые бюджетные седаны A6, заказы на которые начали принимать еще в конце декабря 2019 года. Минимальная цена «четырехдверки» — 3 055 000 рублей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Дизельная версия А6 стоит на 45 тыс. рублей дороже. А6 40 TDI оснащен 2,0-литровой силовой установкой мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан в этой версии разгоняется за 8.4 секунд.
В обеих версиях силовые агрегаты сочетаются с безальтернативным «роботом» S tronic и передним приводом.
Напомним, что у седана Audi A6 на российском рынке также представлены модели с 245 и 340-сильными агрегатами, которые оборудованы стартер-генератором, экономящим топливо.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
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