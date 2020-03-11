Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 марта 2020, 13:10

В России начались продажи бюджетного Audi A6

  • 878
  • 0
Фото: Audi
В дилерских центрах Audi появились самые бюджетные седаны A6, заказы на которые начали принимать еще в конце декабря 2019 года. Минимальная цена «четырехдверки» — 3 055 000 рублей.
В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6

Фото: Audi

В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
В России начались продажи бюджетного Audi A6
Ранее мы писали
Хэтчбек Audi A3 нового поколения появится в салонах российских дилеров в четвертом квартале 2020 года. Клиентам ...
Читать далее
За самую низкую стоимость можно купить Audi A6 в версии 40 TFSI. Под капотом этого седана находится 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат с технологией «мягкий гибрид», который выдает мощность в 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. До первой «сотни» A6 в этой комплектации разгоняется за 7.9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 237 км/ч.

Дизельная версия А6 стоит на 45 тыс. рублей дороже. А6 40 TDI оснащен 2,0-литровой силовой установкой мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан в этой версии разгоняется за 8.4 секунд. 

В обеих версиях силовые агрегаты сочетаются с безальтернативным «роботом» S tronic и передним приводом.

Напомним, что у седана Audi A6 на российском рынке также представлены модели с 245 и 340-сильными агрегатами, которые оборудованы стартер-генератором, экономящим топливо.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Audi A6
Объявления о продаже Audi A6
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс C Premium
Audi A1 и еще 6 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России начались продажи бюджетного Audi A6
{{material_129205}}За самую низкую стоимость можно купить Audi A6 в версии 40 TFSI. Под капотом этого седана находится 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат с технологией «мягкий гибрид», который выдает мощность в 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. До первой «сотни» A6 в этой комплектации разгоняется за 7.9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 237 км/ч.Дизельная версия А6 стоит на 45 тыс. рублей дороже. А6 40 TDI оснащен 2,0-литровой силовой установкой мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан в этой версии разгоняется за 8.4 секунд. В обеих версиях силовые агрегаты сочетаются с безальтернативным «роботом» S tronic и передним приводом.Напомним, что у седана Audi A6 на российском рынке также представлены модели с 245 и 340-сильными агрегатами, которые оборудованы стартер-генератором, экономящим топливо.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Ростов-на-Дону Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться