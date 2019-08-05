5 августа 2019, 14:30
В России начались продажи Chery Tiggo 4
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В салонах российских дилеров Chery появились первые кроссоверы Tiggo 4. Автомобиль доступен с единственным 2,0-литровым мотором, но в трех уровнях оснащения. Цены начинаются от 899 900 рублей.
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Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 122 л.с. (180 Нм). Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций. Базовая Start с «механикой» стоит от 899 900 рублей. Штатно кроссовер оснащается литыми 17-дюймовыми дисками, светодиодными ДХО, аудиосистемой, кондиционером, парктрониками, обогревом передних сидений и боковых зеркал.
На следующем уровне Comfort кроссоверу положен вариатор. Цены начинаются от 1 029 900 рублей. В списке оснащения дополнительно появляются камера заднего вида, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок, кожаный мультируль и 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Топовый Chery Tiggo 4 в комплектации Techno оценили в 1 099 900 рублей. Покупатели такого кроссовера получат автомобиль с 18-дюймовыми «колесами», полным «зимним» пакетом, системой распознавания жестов, бесключевым доступом в автомобиль и запуском двигателя кнопкой, сидениями с кожаной отделкой и электрорегулировками для кресла водителя.
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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