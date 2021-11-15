В России начались продажи китайского конкурента Tesla Model X: 7 мест и больше 500 сил
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
В салоне бросается в глаза огромный вращающийся экран диагональю 15,6 дюйма, спортивный руль, гигантская панорамная крыша. Сиденья обтянуты натуральной кожей, а передние имеют электрорегулировки, подогрев и вентиляцию. Пассажирам второго ряда предложили собственный кондиционер, управлять которым можно с тачскрина. В третьем ряду могут сидеть люди ростом до 170 мм, так что детям должно быть вполне комфортно. Объем багажника со сложенным третьим рядом сидений составляет 940 литров, а если сложить и второй – увеличивается до 1 655 литров.
Кроссовер оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 517 сил (680 Нм). Разгон с места до «сотни» у 2,5-тонного автомобиля занимает впечатляющие 4,4 секунды. Емкости батареи (86,4 кВт-ч) хватает на 505 километров по оптимистичному циклу NEDC. Реальный пробег должен быть на уровне 360 километров.
Теперь о главном. Стоит BYD Tang 5,7 млн рублей. Внушительная цифра для китайского кроссовера, но вполне понятная с учетом его выдающихся технических характеристик. Tesla Model X обойдется минимум в 1,5 раза дороже. Единственный неприятный нюанс: Tang не русифицирован. Все кнопки здесь подписаны на китайском, а медиасистема доступна на китайском и на английском языках.
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