В России начались продажи Lexus LS: цены, комплектации
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Lexus LS получил улучшенные силовые установки и трансмиссии, а также самые актуальные технологии и мультимедиа. Инженеры Lexus смогли добиться более плавного хода и повысить управляемость, переосмыслив ключевые характеристики модели. Регулировка жёсткости стабилизаторов поперечной устойчивости помогла обеспечить лучшее распределение нагрузки в момент крена.
Внешне модель отличается новым бампером и фирменной веретенообразной решёткой радиатора в затемнённом исполнении. Передние фары оснащены адаптивной системой дальнего света. Также Lexus LS получил квадратную форму дополнительных решёток на нижнем бампере, что визуально подчеркнуло ширину кузова.
Во всех версиях доступны ключ Smart Key и запуск двигателя кнопкой, селектор выбора режимов движения, передние и задние датчики парковки, доводчики дверей и электропривод крышки багажника с бесконтактным сенсором.
В России Lexus LS 350 оснащается атмосферным двигателем V6 с рабочим объёмом 3 456 куб. см, мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм и имеет привод на заднюю ось. У Lexus LS 500 AWD и F SPORT под капотом стоит V6 с двойным турбонаддувом и рабочим объёмом 3 444 куб. см, мощностью 421 л. с., что сопоставимо с мощностью двигателей V8, его крутящий момент достигает 600 Нм. Двигатели Lexus LS 350 и Lexus LS 500 сочетаются с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач.
Новый флагманский седан Lexus LS доступен в версии LS 350 в двух комплектациях — Comfort (от 7 147 000 рублей) и Executive (от 7 974 000 рублей). Версия LS 500 AWD представлена в четырёх комплектациях по базовой цене от 9 514 000 рублей.
- 2 099 000 РLexus LS 2013 в Москве
- 4 875 000 РLexus LS 2018 в Москве
- 1 080 000 РLexus LS 2010 в Москве
- 1 450 000 РLexus LS 2010 в Москве
- 2 357 000 РLexus LS 2014 в Москве
- 1 348 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 3 187 000 РLexus LS 2013 в Москве
- 890 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 2 150 000 РLexus LS 2013 в Москве
- 1 774 000 РLexus LS 2013 в Москве
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