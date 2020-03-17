17 марта 2020, 10:58
В России начались продажи Lexus LX 570 особой серии Black Vision
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Фото: Lexus
Российские дилеры начали принимать заказы на вседорожники Lexus LX 570 2020 модельного года в особом роскошном исполнении Black Vision. Автомобили отличаются черными акцентами в дизайне. Цены начинаются от 8 194 000 рублей.
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Автомобили отличаются тонированной оптикой, черной радиаторной решеткой и эксклюзивными черными 21-дюймовыми коваными колесными дисками. Кроме того, затонированы все хромированные элементы: на радиаторной решетке и бамперах, на корпусах боковых зеркал, ручках дверей, боковом остеклении и рейлингах на крыше. Внедорожник LX 570 Black Vision можно заказать только в двух цветах на выбор: искрящемся белом металлик или черном металлик.
На кузове появился шильдик с названием эксклюзивной серии, светодиодная подсветка в районе дверей проецирует на асфальт эмблему «Black Vision». Отделка салона также выполнена в черном цвете – из черной кожи semi-aniline с ромбовидной прострочкой. Дизельные LX 450d Black Vision отличаются от бензиновых лишь конфигурацией радиаторной решетки и прострочкой сидений.
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стук в ходовой при трогании автомобиля, кто нибуть сталкивался
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Лучше машины, чем Лексус LX нет!! Это моя мечта.Езжу на GS седане..классная машина..комфортная.Но верб в мечту..
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