19 февраля 2018, 16:40
В России начались продажи нового Audi A8
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на седан A8 четвертого поколения. Стоимость флагманской модели составляет от 5 935 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в марте-апреле.
Флагманский седан получил 41 электронную функцию и систему. В их числе функция сохранения рядности, контроля поперечного движения, предупреждения при открывании задней двери, система автоматической парковки с камерами кругового обзора и система ночного видения. Создатели подумали и о пешеходах – функция «активный капот» убережет их от травм при столкновении. При ударе срабатывает пиропатрон, крышка капота приподнимается на несколько сантиметров и служит своего рода амортизатором для пешехода.
В перечень опций входят также лазерные фары, климат контроль с индивидуальной настройкой каждой из четырех зон, ионизатор и ароматизатор воздуха, премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, два съемных планшета для пассажиров задних сидений, холодильник, сиденья с функцией массажа и многое другое.
Audi A8 предлагается в двух модификациях – стандартной и удлиненной. Цена стандартной версии – от 5 935 000 рублей, удлиненной – от 6 715 000 рублей. Основные конкуренты стоят чуть дороже. В настоящее время, за полноприводный BMW 740Li (326 л.с.) просят от 6 790 000 рублей, за удлиненный Mercedes S 450 (367 л.с.) – 7 000 000 рублей.
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