19 февраля 2018, 16:40

В России начались продажи нового Audi A8

Российские дилеры Audi начали принимать заказы на седан A8 четвертого поколения. Стоимость флагманской модели составляет от 5 935 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в марте-апреле.
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  В России начались продажи нового Audi A8 Audi A8 В России начались продажи нового Audi A8 Audi A8 В России начались продажи нового Audi A8
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Audi A8
Выпускается с 1994 г.
Новый от 5 935 000 до 6 715 000 Р
Отзывов: 6
В России Audi A8 предлагается с 3-литровым бензиновым турбодвигателем V6 мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». На разгон с места до 100 км/ч потребуется всего 5,6 секунды. Автомобиль получил активную пневмоподвеску, позволяющую изменять клиренс и даже приподнимать кузов над дорогой при угрозе ДТП.

Флагманский седан получил 41 электронную функцию и систему. В их числе функция сохранения рядности, контроля поперечного движения, предупреждения при открывании задней двери, система автоматической парковки с камерами кругового обзора и система ночного видения. Создатели подумали и о пешеходах – функция «активный капот» убережет их от травм при столкновении. При ударе срабатывает пиропатрон, крышка капота приподнимается на несколько сантиметров и служит своего рода амортизатором для пешехода. 

В перечень опций входят также лазерные фары, климат контроль с индивидуальной настройкой каждой из четырех зон, ионизатор и ароматизатор воздуха, премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, два съемных планшета для пассажиров задних сидений, холодильник, сиденья с функцией массажа и многое другое.

Audi A8 предлагается в двух модификациях – стандартной и удлиненной. Цена стандартной версии – от 5 935 000 рублей, удлиненной – от 6 715 000 рублей. Основные конкуренты стоят чуть дороже. В настоящее время, за полноприводный BMW 740Li (326 л.с.) просят от 6 790 000 рублей, за удлиненный Mercedes S 450 (367 л.с.) – 7 000 000 рублей.
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Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
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Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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В России начались продажи нового Audi A8
{{model_89}}В России Audi A8 предлагается с 3-литровым бензиновым турбодвигателем V6 мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». На разгон с места до 100 км/ч потребуется всего 5,6 секунды. Автомобиль получил активную пневмоподвеску, позволяющую изменять клиренс и даже приподнимать кузов над дорогой при угрозе ДТП.Флагманский седан получил 41 электронную функцию и систему. В их числе функция сохранения рядности, контроля поперечного движения, предупреждения при открывании задней двери, система автоматической парковки с камерами кругового обзора и система ночного видения. Создатели подумали и о пешеходах – функция «активный капот» убережет их от травм при столкновении. При ударе срабатывает пиропатрон, крышка капота приподнимается на несколько сантиметров и служит своего рода амортизатором для пешехода. В перечень опций входят также лазерные фары, климат контроль с индивидуальной настройкой каждой из четырех зон, ионизатор и ароматизатор воздуха, премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, два съемных планшета для пассажиров задних сидений, холодильник, сиденья с функцией массажа и многое другое.Audi A8 предлагается в двух модификациях – стандартной и удлиненной. Цена стандартной версии – от 5 935 000 рублей, удлиненной – от 6 715 000 рублей. Основные конкуренты стоят чуть дороже. В настоящее время, за полноприводный BMW 740Li (326 л.с.) просят от 6 790 000 рублей, за удлиненный Mercedes S 450 (367 л.с.) – 7 000 000 рублей.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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