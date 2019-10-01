1 октября 2019, 15:17
В России начались продажи новых седанов Mazda3
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Фото: Mazda
Продажи новой Mazda3 в кузове «седан» официально стартовали в нашей стране. Первые экземпляры уже выставлены в шоу-румах, но выбора покупателям не оставили. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Active с 1,5-литровым двигателем (120 л.с.) по цене от 1 570 000 рублей.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
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Комплектация тоже только одна – Active. Она подразумевает наличие 2-зонного климат-контроля, круиз-контроля, датчиков дождя и света, электронного стояночного тормоза, подогрева передних сидений, медиасистемы с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционного дисплея, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодной оптики.
Дополнительно можно дооснастить свой седан двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Цена – 18 000 рублей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. За такой набор попросят доплатить 66 000 рублей. Базовым для седана Mazda3 назначили белый Arctic White. За остальные придется заплатить дополнительно еще от 19 000 до 33 000 рублей.
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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