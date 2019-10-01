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1 октября 2019, 15:17

В России начались продажи новых седанов Mazda3

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Фото: Mazda
Продажи новой Mazda3 в кузове «седан» официально стартовали в нашей стране. Первые экземпляры уже выставлены в шоу-румах, но выбора покупателям не оставили. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Active с 1,5-литровым двигателем (120 л.с.) по цене от 1 570 000 рублей.
В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3

Фото: Mazda

В России начались продажи новых седанов Mazda3
В России начались продажи новых седанов Mazda3
В России начались продажи новых седанов Mazda3
В России начались продажи новых седанов Mazda3
В России начались продажи новых седанов Mazda3
В России начались продажи новых седанов Mazda3
В России начались продажи новых седанов Mazda3
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Mazda3 четвертого поколения дебютировала почти год назад на ноябрьском мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В июле в России стартовали продажи хэтчбеков, а корреспондент 110km.ru уже успел лично опробовать новинку на тест-драйве. Поклонникам хэтчбеков предложили выбор из двух моторов: 2,0-литрового (150 л.с., 213 Нм) и 1,5-литрового (120 л.с., 153 Нм). На седаны по статистике приходится около 60% продаж, но выбирать клиентам не придется. «Четырехдверки» поставляются в Россию только с «младшими» 150-сильными двигателями. 

Комплектация тоже только одна – Active. Она подразумевает наличие 2-зонного климат-контроля, круиз-контроля, датчиков дождя и света, электронного стояночного тормоза, подогрева передних сидений, медиасистемы с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционного дисплея, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодной оптики. 

Дополнительно можно дооснастить свой седан двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Цена – 18 000 рублей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. За такой набор попросят доплатить 66 000 рублей. Базовым для седана Mazda3 назначили белый Arctic White. За остальные придется заплатить дополнительно еще от 19 000 до 33 000 рублей. 


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Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
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В России начались продажи новых седанов Mazda3
{{material_127173}}Mazda3 четвертого поколения дебютировала почти год назад на ноябрьском мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В июле в России стартовали продажи хэтчбеков, а корреспондент 110km.ru уже успел лично опробовать новинку на тест-драйве. Поклонникам хэтчбеков предложили выбор из двух моторов: 2,0-литрового (150 л.с., 213 Нм) и 1,5-литрового (120 л.с., 153 Нм). На седаны по статистике приходится около 60% продаж, но выбирать клиентам не придется. «Четырехдверки» поставляются в Россию только с «младшими» 150-сильными двигателями. Комплектация тоже только одна – Active. Она подразумевает наличие 2-зонного климат-контроля, круиз-контроля, датчиков дождя и света, электронного стояночного тормоза, подогрева передних сидений, медиасистемы с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционного дисплея, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодной оптики. Дополнительно можно дооснастить свой седан двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Цена – 18 000 рублей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. За такой набор попросят доплатить 66 000 рублей. Базовым для седана Mazda3 назначили белый Arctic White. За остальные придется заплатить дополнительно еще от 19 000 до 33 000 рублей. 
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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