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2 сентября 2019, 01:23

В России начались продажи рамного пикапа JAC T6

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В салонах российских дилеров JAC стартовали официальные продажи среднеразмерного пикапа JAC T6. Автомобиль со 177-сильным бензиновым мотором в базовой комплектации стоит от 1 299 000 рублей.
В России начались продажи рамного пикапа JAC T6

 

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Пикап имеет двухрядную кабину с посадочной формулой 2+3 и грузовой отсек размером 1 520 мм х 1 520 мм х 470 мм. Дорожный просвет достигает 216 мм у дизельной версии. Габаритные размеры JAC T6: длина – 5 325 мм, ширина – 1 880 мм, высота – 1 830 мм, колесная база – 3 090 мм. Российские покупатели могут выбирать из двух моторов. Бензиновый 2,0-литровый агрегат выдает 177 сил и 290 Нм пикового момента, а дизель того же объема – 136 сил и 320 Нм момента. Оба двигателя сочетаются только с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Комплектаций всего две – Intermediate и Full Extra. В список базового оснащения входят 2 подушки безопасности, задние парктроники, электропривод боковых зеркал, кондиционер, кожаный мульти-руль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, тканевый салон и аудиосистема с 4 динамиками. Бензиновый пикап стоит от 1 299 000 рублей, дизельный – на 100 000 рублей дороже.

В комплектации Full Extra дополнительно появляется кожаная отделка салона, медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, система бесключевого доступа и светодиодные ходовые огни. Пикап с бензиновым мотором стоит 1 399 000 рублей. За дизель вновь попросят доплатить 100 000 рублей. Автомобили выпускаются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

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В России начались продажи рамного пикапа JAC T6
{{material_125409}}Пикап имеет двухрядную кабину с посадочной формулой 2+3 и грузовой отсек размером 1 520 мм х 1 520 мм х 470 мм. Дорожный просвет достигает 216 мм у дизельной версии. Габаритные размеры JAC T6: длина – 5 325 мм, ширина – 1 880 мм, высота – 1 830 мм, колесная база – 3 090 мм. Российские покупатели могут выбирать из двух моторов. Бензиновый 2,0-литровый агрегат выдает 177 сил и 290 Нм пикового момента, а дизель того же объема – 136 сил и 320 Нм момента. Оба двигателя сочетаются только с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.Комплектаций всего две – Intermediate и Full Extra. В список базового оснащения входят 2 подушки безопасности, задние парктроники, электропривод боковых зеркал, кондиционер, кожаный мульти-руль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, тканевый салон и аудиосистема с 4 динамиками. Бензиновый пикап стоит от 1 299 000 рублей, дизельный – на 100 000 рублей дороже.В комплектации Full Extra дополнительно появляется кожаная отделка салона, медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, система бесключевого доступа и светодиодные ходовые огни. Пикап с бензиновым мотором стоит 1 399 000 рублей. За дизель вновь попросят доплатить 100 000 рублей. Автомобили выпускаются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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