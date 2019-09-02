2 сентября 2019, 01:23
В России начались продажи рамного пикапа JAC T6
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В салонах российских дилеров JAC стартовали официальные продажи среднеразмерного пикапа JAC T6. Автомобиль со 177-сильным бензиновым мотором в базовой комплектации стоит от 1 299 000 рублей.
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Комплектаций всего две – Intermediate и Full Extra. В список базового оснащения входят 2 подушки безопасности, задние парктроники, электропривод боковых зеркал, кондиционер, кожаный мульти-руль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, тканевый салон и аудиосистема с 4 динамиками. Бензиновый пикап стоит от 1 299 000 рублей, дизельный – на 100 000 рублей дороже.
В комплектации Full Extra дополнительно появляется кожаная отделка салона, медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, система бесключевого доступа и светодиодные ходовые огни. Пикап с бензиновым мотором стоит 1 399 000 рублей. За дизель вновь попросят доплатить 100 000 рублей. Автомобили выпускаются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.
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