Новый Belgee X70 уже в салонах: что изменилось в кроссовере и сколько он стоит?

В России начались продажи рестайлингового Belgee X70 в пяти комплектациях

В России стартовали продажи популярной модели. Кроссовер получил заметные внешние изменения. Интерьер тоже претерпел серьезную доработку. Покупателям доступны разные типы привода. Стоимость начинается с весьма интересной отметки. Все подробности о комплектациях уже известны.

В России стартовали продажи популярной модели. Кроссовер получил заметные внешние изменения. Интерьер тоже претерпел серьезную доработку. Покупателям доступны разные типы привода. Стоимость начинается с весьма интересной отметки. Все подробности о комплектациях уже известны.

Белорусский бренд Belgee официально запустил продажи обновленной версии своего кроссовера X70 на российском рынке. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании, где и были раскрыты все детали о комплектациях и ценах. Автомобиль, который является модернизированной версией хорошо знакомого Geely Atlas Pro, теперь предлагается отечественным покупателям в пяти различных вариантах исполнения, что позволяет подобрать машину под разные запросы и бюджет.

Ценовая политика на новинку стартует с отметки в 2 575 990 рублей. За эту сумму предлагается базовая комплектация под названием Active, оснащенная системой переднего привода. Следующая ступень - версия Style с тем же моноприводом, ее стоимость составляет 2 595 990 рублей. Для тех, кому важна уверенность на любом покрытии, предусмотрены полноприводные модификации. Так, кроссовер в исполнении Style, но уже с колесной формулой 4x4, обойдется в 2 670 990 рублей. На вершине модельной гаммы расположились две наиболее оснащенные версии: Prestige за 2 870 990 рублей и Prestige+ за 2 945 990 рублей, обе с полным приводом.

Внешние изменения, на первый взгляд, могут показаться не слишком масштабными, однако они заметно освежили облик автомобиля. Как сообщает издание Autonews, кроссовер получил переработанную решетку радиатора, которая придает ему более современный и солидный вид. Также производитель заявляет о некоторых корректировках в линиях кузова, делающих силуэт более динамичным и собранным.

Гораздо больше внимания было уделено внутреннему пространству и оснащению. В салоне обновленного Belgee X70 появился ряд важных и приятных опций. Инженеры поработали над шумоизоляцией, что должно повысить акустический комфорт во время движения. Мультимедийная система теперь поддерживает протокол CarPlay, что обрадует владельцев смартфонов Apple. Кроме того, в список оснащения вошли адаптивный климат-контроль и расширенный пакет интеллектуальных систем безопасности, которые помогают водителю в сложных дорожных ситуациях. Эти нововведения делают X70 более конкурентоспособным в насыщенном сегменте среднеразмерных кроссоверов.