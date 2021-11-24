В России начнут делать коробки для французских автомобилей
Калужский завод концерна Stellantis расширяет свои возможности. Напомним, что весной PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) запустил сборку турбированных дизельных силовых агрегатов, предназначенных для моделей, которые сходят с конвейера завода.
Следующим этапом локализации станет сборка механических трансмиссий. В соответствии со Специальным инвестиционным контрактом (СПИК), заключенным с Минпромторгом России, производство трансмиссий планировали запустить лишь в 2027 году, но компания Stellantis сдвинула сроки, приблизив их на пять лет.
Модели, выпускаемые на заводе PCMA в России в ближайшее время отправят на экспорт, среди них фургоны Opel Vivaro, Citroen Jumpy и Peugeot Expert. В компании также заявляли о начале сборке Fiat Scudo, который также будут продавать за границу.
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