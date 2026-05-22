Правый руль изучат и решат, нужно ли учить водителей по-новому

В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто

Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.

Владельцы праворульных автомобилей в России могут столкнуться с серьезными изменениями: государство решило всесторонне изучить, насколько такие машины влияют на безопасность дорожного движения. Эта инициатива особенно актуальна для регионов, где доля праворульных авто традиционно высока - например, на Дальнем Востоке и в Сибири. Здесь японские автомобили с правым рулем давно стали привычной частью автопарка, а их количество продолжает расти.

Как сообщает РИА Новости, Министерство транспорта России совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП «НАМИ» займутся анализом рисков, связанных с эксплуатацией праворульных машин. Исследование проводится по поручению правительства, и его результаты должны быть представлены до 2028 года. Власти хотят понять, насколько такие автомобили безопасны для всех участников движения и требуется ли корректировка действующих правил.

Параллельно рассматривается вопрос о необходимости создания специальных программ обучения для водителей, управляющих транспортом с правым рулем. Особенно это касается тех регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. По плану, доклад по этой теме будет подготовлен Минпросвещения, МВД и Минпромторгом к 2027 году. В случае положительного решения, будущим водителям могут предложить отдельные курсы или модули, чтобы снизить риски на дорогах.

Все эти меры реализуются в рамках утвержденной правительством стратегии по повышению безопасности дорожного движения до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Власти подчеркивают, что задача - не запретить праворульные автомобили, а объективно оценить их влияние и, при необходимости, скорректировать подход к обучению и эксплуатации. Такой подход может стать примером для других стран с похожей ситуацией на рынке подержанных авто.

Интересно, что за первые четыре месяца 2026 года в Россию из Японии было ввезено 72,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, что подтверждает устойчивый спрос на праворульные модели. Как отмечают эксперты, подобная динамика может повлиять на структуру российского автопарка и создать новые вызовы для системы подготовки водителей. Важно помнить, что в регионах с преобладанием таких машин дорожная инфраструктура и привычки участников движения уже адаптированы под особенности правого руля.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: праворульные автомобили в России не запрещены, но их регистрация и эксплуатация регулируются отдельными нормами. В последние годы обсуждается вопрос о возможных ограничениях на ввоз таких машин, однако пока решения не приняты. Новое исследование может стать отправной точкой для обновления стандартов обучения и повышения безопасности на дорогах, особенно в регионах с высокой долей праворульных авто. Внимание к этой теме со стороны государства говорит о том, что перемены могут затронуть многих водителей уже в ближайшие годы.