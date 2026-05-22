Правый руль изучат и решат, нужно ли учить водителей по-новому

22 мая 2026, 16:31
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.
Владельцы праворульных автомобилей в России могут столкнуться с серьезными изменениями: государство решило всесторонне изучить, насколько такие машины влияют на безопасность дорожного движения. Эта инициатива особенно актуальна для регионов, где доля праворульных авто традиционно высока - например, на Дальнем Востоке и в Сибири. Здесь японские автомобили с правым рулем давно стали привычной частью автопарка, а их количество продолжает расти.
Как сообщает РИА Новости, Министерство транспорта России совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП «НАМИ» займутся анализом рисков, связанных с эксплуатацией праворульных машин. Исследование проводится по поручению правительства, и его результаты должны быть представлены до 2028 года. Власти хотят понять, насколько такие автомобили безопасны для всех участников движения и требуется ли корректировка действующих правил.
Параллельно рассматривается вопрос о необходимости создания специальных программ обучения для водителей, управляющих транспортом с правым рулем. Особенно это касается тех регионов, где такие машины составляют значительную часть автопарка. По плану, доклад по этой теме будет подготовлен Минпросвещения, МВД и Минпромторгом к 2027 году. В случае положительного решения, будущим водителям могут предложить отдельные курсы или модули, чтобы снизить риски на дорогах.
Все эти меры реализуются в рамках утвержденной правительством стратегии по повышению безопасности дорожного движения до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Власти подчеркивают, что задача - не запретить праворульные автомобили, а объективно оценить их влияние и, при необходимости, скорректировать подход к обучению и эксплуатации. Такой подход может стать примером для других стран с похожей ситуацией на рынке подержанных авто.
Интересно, что за первые четыре месяца 2026 года в Россию из Японии было ввезено 72,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, что подтверждает устойчивый спрос на праворульные модели. Как отмечают эксперты, подобная динамика может повлиять на структуру российского автопарка и создать новые вызовы для системы подготовки водителей. Важно помнить, что в регионах с преобладанием таких машин дорожная инфраструктура и привычки участников движения уже адаптированы под особенности правого руля.
В контексте этих изменений стоит обратить внимание на то, как меняется рынок автомобилей в России в целом. Например, недавно обсуждалась ситуация с уходом некоторых китайских брендов и последствиями для владельцев, что также влияет на выбор и доступность машин. Подробнее о том, как уход иностранных марок отражается на сервисе и ценах, можно узнать в материале о переменах на рынке и проблемах с запчастями.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: праворульные автомобили в России не запрещены, но их регистрация и эксплуатация регулируются отдельными нормами. В последние годы обсуждается вопрос о возможных ограничениях на ввоз таких машин, однако пока решения не приняты. Новое исследование может стать отправной точкой для обновления стандартов обучения и повышения безопасности на дорогах, особенно в регионах с высокой долей праворульных авто. Внимание к этой теме со стороны государства говорит о том, что перемены могут затронуть многих водителей уже в ближайшие годы.
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда, Митсубиси, Субару
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:06
Как не переплачивать за обслуживание авто: советы опытного механика для всех
Растущие цены на топливо и запчасти заставляют водителей искать новые способы экономии. Эксперт с многолетним стажем делится проверенными методами ухода за автомобилем, которые помогут избежать лишних трат и неожиданных поломок. В материале - только практические рекомендации, актуальные для современных реалий.Читать далее
-
22.05.2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хонда, Митсубиси, Субару
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:06
Как не переплачивать за обслуживание авто: советы опытного механика для всех
Растущие цены на топливо и запчасти заставляют водителей искать новые способы экономии. Эксперт с многолетним стажем делится проверенными методами ухода за автомобилем, которые помогут избежать лишних трат и неожиданных поломок. В материале - только практические рекомендации, актуальные для современных реалий.Читать далее
-
22.05.2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.Читать далее