В России начнут собирать автомобили еще одной китайской марки
Фото: Sokon
Фото: Sokon
Фото: Sokon
Фото: Sokon
Фото: Sokon
Фото: Sokon
Как выяснил портал «Дром», теперь в Липецкой области могут наладить производство китайских электрокаров компании Sokon или ее премиального суббренда Seres. Лет 15 назад в России продавали пикапы Sokon. Но сейчас, судя по внушительной емкости указанных в заявке аккумуляторов, на конвейер могут встать топовые кроссоверы Seres SF-5 и Seres 3. Модели созданы при участии одного из сооснователей Tesla Мартина Эберхарда.
Габаритная длина «младшего» Seres 3 составляет 4 385 мм, а в движение его приводит 163-сильный электромотор. Емкости батареи (52 кВт-ч) хватает на 400 км пробега. Более крупный полноприводный Seres SF-5 длиной 4 700 мм оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 550 л.с., а заявленный пробег без подзарядки достигает 1 000 километров.
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