АКПП, которую ждали 30 лет: как Россия закрывает ключевую брешь в автопроме

9 декабря 2025, 16:28
В России наконец-то запустят массовое производство классического «автомата»
В России наконец-то запустят массовое производство классического «автомата»
В России запускают массовое производство «автомата» - надёжной АКПП с гидротрансформатором. Уже через год она может появиться на автомобилях Lada. Раскрываем первые подробности.
Впервые за много лет в России может появиться массово выпускаемая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Именно такой тип АКПП считается наиболее надёжным и подходящим для российских дорог. Несмотря на то, что отечественная разработка автоматической трансмиссии «КАТЕ» существовала с 2016 года, она изначально создавалась инженерами специально для автомобилей «президентского» проекта Aurus. Девятиступенчатая АКПП, способная выдерживать крутящий момент до 1 000 Нм, до сих пор применяется исключительно на этих премиальных машинах, выпускаемых мелкими сериями, и не подходит для массового автопрома из-за высокой стоимости и сложности.
Однако недавно эта технология «пошла в народ». Модифицированные версии трансмиссии уже проходят испытания на автобусах НЕФАЗ, а система управления от этой АКПП будет использоваться на подвижном составе ЛИАЗ. Это первый шаг к созданию унифицированной платформы для общественного транспорта на базе современных отечественных решений. Такая унификация позволит снизить эксплуатационные расходы, упростить обслуживание и подготовить инфраструктуру для последующей электрификации городского транспорта.
Тем временем для легкового сегмента также готовится значительное расширение локализации. Как еще в мае текущего года сообщил исполнительный директор ФГУП НАМИ Денис Ендачев, в ближайшее время стартует проект по освоению производства шести- и восьмидиапазонных автоматических коробок на российских заводах. Ожидается, что их ресурс составит до 250 тысяч километров - уровень, соответствующий современным требованиям к надёжности. Эти АКПП будут адаптированы под суровые условия эксплуатации: низкие температуры, плохое дорожное покрытие и длительные поездки, что делает их более практичными по сравнению с вариаторами и «роботами».
Наиболее вероятным кандидатом для запуска в серию называют шестиступенчатую АКПП 6AT18 от китайской компании WLY, уже применяемую на Geely Emgrand. Эта коробка, рассчитанная на крутящий момент до 180 Нм, отличается умеренной себестоимостью и подходит для большинства бюджетных и средних моделей российского автопрома, включая Lada. Хотя АвтоВАЗ пока использует китайский вариатор, перспектива перехода на классический «автомат» остаётся актуальной.
Если планы реализуются, массовое производство надёжных и долговечных автоматических коробок передач в России может начаться уже в ближайшие годы. Впервые за долгое время обеспечив отечественный автопром, как легковой, так и коммерческий, современной и полностью локализованной трансмиссией.
