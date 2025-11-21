Какие китайские машины скоро исчезнут из салонов: названы три бренда

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 ноября 2025, 11:12

В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов

В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов

Какие китайские машины скоро исчезнут из салонов: названы три бренда

В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов

На российском авторынке назревает серьезная проблема. Популярные модели скоро могут стать дефицитом. Дилеры бьют тревогу из-за поставок. Покупателям стоит поторопиться с выбором авто. Спрос на машины резко вырос.

На российском авторынке назревает серьезная проблема. Популярные модели скоро могут стать дефицитом. Дилеры бьют тревогу из-за поставок. Покупателям стоит поторопиться с выбором авто. Спрос на машины резко вырос.

Российские автолюбители, планирующие покупку нового автомобиля, могут столкнуться с неприятным сюрпризом. В дилерских центрах страны начинает ощущаться нехватка машин сразу нескольких востребованных китайских марок. Наиболее острая ситуация, по данным участников рынка, складывается вокруг брендов Geely, Belgee и Jetour. Автомобили этих производителей разлетаются так быстро, что новые партии просто не успевают доезжать до шоу-румов.

Представители крупных дилерских сетей подтверждают наличие проблемы. Как сообщает «Российская Газета», в компании «Рольф» отмечают, что текущие поставки не могут удовлетворить растущий интерес покупателей к моделям указанных брендов. Схожие наблюдения высказывают и в ГК «Автодом» и «Автоспеццентр». Там уточняют, что запасы на складах тают на глазах, и это касается не только флагманских моделей. Например, все сложнее найти в свободной продаже такие кроссоверы, как Jetour T2, Haval M6 и его старшего брата H5. Также в списке дефицитных оказались GAC GS3 и отдельные комплектации популярного Omoda C5. Нехватка затронула даже такой специфический сегмент, как минивэны - найти GAC M8 становится настоящим квестом.

Эксперты автомобильного рынка выделяют два ключевых фактора, которые привели к такому положению дел. Первый - это серьезные логистические трудности. На границе между Китаем и Россией скапливаются очереди из автовозов, что существенно замедляет процесс доставки машин дилерам. Процесс таможенного оформления и транспортировки занимает больше времени, чем планировалось, создавая разрыв между отгрузкой с завода и появлением автомобиля в салоне.

Второй фактор - это ажиотажный спрос, подогреваемый ожиданиями скорого роста цен. Многие покупатели стремятся заключить сделку как можно быстрее, чтобы зафиксировать текущую стоимость. Этот потребительский ажиотаж создает дополнительное давление на и без того ограниченные складские запасы. Если логистические цепочки в ближайшее время не наладятся, а спрос останется на прежнем высоком уровне, дефицит может только усилиться. Это, в свою очередь, приведет к увеличению сроков ожидания заказанных автомобилей и, возможно, к дальнейшей коррекции ценников в сторону повышения.

Упомянутые марки: Belgee, Geely, Jetour, Haval, OMODA, GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили, Джетур, Хавейл, Омода, ГАК

Похожие материалы Белджи, Джили, Джетур, Хавейл, Омода, ГАК

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Пермь Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться