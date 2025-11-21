Какие китайские машины скоро исчезнут из салонов: названы три бренда

21 ноября 2025, 11:12
В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов
В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов
На российском авторынке назревает серьезная проблема. Популярные модели скоро могут стать дефицитом. Дилеры бьют тревогу из-за поставок. Покупателям стоит поторопиться с выбором авто. Спрос на машины резко вырос.
Российские автолюбители, планирующие покупку нового автомобиля, могут столкнуться с неприятным сюрпризом. В дилерских центрах страны начинает ощущаться нехватка машин сразу нескольких востребованных китайских марок. Наиболее острая ситуация, по данным участников рынка, складывается вокруг брендов Geely, Belgee и Jetour. Автомобили этих производителей разлетаются так быстро, что новые партии просто не успевают доезжать до шоу-румов.
Представители крупных дилерских сетей подтверждают наличие проблемы. Как сообщает «Российская Газета», в компании «Рольф» отмечают, что текущие поставки не могут удовлетворить растущий интерес покупателей к моделям указанных брендов. Схожие наблюдения высказывают и в ГК «Автодом» и «Автоспеццентр». Там уточняют, что запасы на складах тают на глазах, и это касается не только флагманских моделей. Например, все сложнее найти в свободной продаже такие кроссоверы, как Jetour T2, Haval M6 и его старшего брата H5. Также в списке дефицитных оказались GAC GS3 и отдельные комплектации популярного Omoda C5. Нехватка затронула даже такой специфический сегмент, как минивэны - найти GAC M8 становится настоящим квестом.
Эксперты автомобильного рынка выделяют два ключевых фактора, которые привели к такому положению дел. Первый - это серьезные логистические трудности. На границе между Китаем и Россией скапливаются очереди из автовозов, что существенно замедляет процесс доставки машин дилерам. Процесс таможенного оформления и транспортировки занимает больше времени, чем планировалось, создавая разрыв между отгрузкой с завода и появлением автомобиля в салоне.
Второй фактор - это ажиотажный спрос, подогреваемый ожиданиями скорого роста цен. Многие покупатели стремятся заключить сделку как можно быстрее, чтобы зафиксировать текущую стоимость. Этот потребительский ажиотаж создает дополнительное давление на и без того ограниченные складские запасы. Если логистические цепочки в ближайшее время не наладятся, а спрос останется на прежнем высоком уровне, дефицит может только усилиться. Это, в свою очередь, приведет к увеличению сроков ожидания заказанных автомобилей и, возможно, к дальнейшей коррекции ценников в сторону повышения.
