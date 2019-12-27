27 декабря 2019, 09:20
В России насчитали 1,5 млн автомобилей со смертоносными подушками Takata
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По информации Росстандарта, по российским дорогам ездит около 1,5 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности Takata. Несмотря на объявленные автопроизводителями отзывные кампании, владельцы таких машин не торопятся в дилерский сервис, подвергая свою жизнь и жизни пассажиров ненужному риску.
Фото: Mitsubishi
Фото: www.levinlaw.com
Фото: manufacturig.net
Фото: Automotive News
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Проблема с подушками Takata затрагивает автомобили 2000 – 2015 годов выпуска большинства крупнейших автопроизводителей: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda, Chrysler, Isuzu, концернов Ford и General Motors, а также Tesla. Зафиксировано 24 смертельных случая, еще порядка 300 людей получили ранения. Как сообщил в интервью «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, в нашей стране отзывные кампании объявляли Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Например, Nissan пригласил в сервис в России почти полмиллиона автомобилей. Однако далеко не все водители торопятся в ремонт.
Подлежащие отзыву автомобили – довольно солидного возраста, им по 10 – 15 лет и даже больше. Часть автовладельцев просто не знают об объявленных сервисных акциях. Проверять по VIN-номеру им недосуг, а у представителей марки не всегда есть актуальная информация о владельце подержанного автомобиля, который мог сменить за свою жизнь пять и более хозяев. Кроме того, даже получив приглашение в сервис, автовладельцы не желают тратить на это время и не верят, что ремонт может быть бесплатным.
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