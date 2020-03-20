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20 марта 2020, 09:49

В России насчитали 2,4 млн мотоциклов, большинство из которых собраны в СССР

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По состоянию на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 2,4 млн мотоциклов, из которых 1,5 млн единиц были выпущены еще в советское время или до 1991 года включительно.
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили отечественный парк мотоциклов. Он насчитывает 2 млн 384,7 тыс. единиц, больше половины из которых имеют солидный возраст, старше 30 лет. 63% зарегистрированных в стране мотоциклов были собраны еще в СССР. Львиная доля советской мототехники (90%) приходится на пять марок: «ИЖ», «Урал», ЗиД, «Минск» и «Днепр». Новые мотоциклы (до 5 лет включительно) занимают лишь 1,7% (41 тыс. экз.). 

Почти каждый третий мотоцикл в России - это «ИЖ»: 728,3 тыс. экземпляров или 30,5% от общего объема мотопарка. Второе место занимают мотоциклы «Урал» (339,3 тыс. экз., 14,2%). На третьем – мотоциклы производства Завода имени Дегтярева (ЗиД), которых насчитывается 226,1 тыс. единиц (доля – 9,5%). Далее в десятке самых распространенных мотобрендов идут: «Минск» (192,6 тыс. экз., 8,1%). чешская Jawa (146,1 тыс. экз., 6,1%), «Тула» (140,6 тыс. экз., 5,9%). «Днепр» (137,7 тыс. экз., 5,8%). Завершают ТОП-10 три японских бренда: Honda (91,3 тыс. экз., 3,8%), Yamaha (69,7 тыс. экз., 2,9%) и Suzuki (42,1 тыс. экз., 1,8%).

Примерно половина всего парка мотоциклов приходится на два федеральных округа – Приволжский (24,7%) и Центральный (22,3%). Далее с большим отрывом идет Северо-Западный ФО (12,3%). Если же говорить о конкретных регионах, то Москва занимает только пятое место (85,3 тыс. экз.), а Московская область – десятое (65,4 тыс. экз.). Лидером по объему мотопарка стал Краснодарский край (114,9 тыс. экз.). На второй строчке – Приморский край (105,7 тыс. экз.). Третье место досталось Башкирии (103,9 тыс. экз.), а четвертое – Саратовский области (101,8 тыс. экз.). 


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В России насчитали 2,4 млн мотоциклов, большинство из которых собраны в СССР
{{material_128852}}Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили отечественный парк мотоциклов. Он насчитывает 2 млн 384,7 тыс. единиц, больше половины из которых имеют солидный возраст, старше 30 лет. 63% зарегистрированных в стране мотоциклов были собраны еще в СССР. Львиная доля советской мототехники (90%) приходится на пять марок: «ИЖ», «Урал», ЗиД, «Минск» и «Днепр». Новые мотоциклы (до 5 лет включительно) занимают лишь 1,7% (41 тыс. экз.). Почти каждый третий мотоцикл в России - это «ИЖ»: 728,3 тыс. экземпляров или 30,5% от общего объема мотопарка. Второе место занимают мотоциклы «Урал» (339,3 тыс. экз., 14,2%). На третьем – мотоциклы производства Завода имени Дегтярева (ЗиД), которых насчитывается 226,1 тыс. единиц (доля – 9,5%). Далее в десятке самых распространенных мотобрендов идут: «Минск» (192,6 тыс. экз., 8,1%). чешская Jawa (146,1 тыс. экз., 6,1%), «Тула» (140,6 тыс. экз., 5,9%). «Днепр» (137,7 тыс. экз., 5,8%). Завершают ТОП-10 три японских бренда: Honda (91,3 тыс. экз., 3,8%), Yamaha (69,7 тыс. экз., 2,9%) и Suzuki (42,1 тыс. экз., 1,8%).Примерно половина всего парка мотоциклов приходится на два федеральных округа – Приволжский (24,7%) и Центральный (22,3%). Далее с большим отрывом идет Северо-Западный ФО (12,3%). Если же говорить о конкретных регионах, то Москва занимает только пятое место (85,3 тыс. экз.), а Московская область – десятое (65,4 тыс. экз.). Лидером по объему мотопарка стал Краснодарский край (114,9 тыс. экз.). На второй строчке – Приморский край (105,7 тыс. экз.). Третье место досталось Башкирии (103,9 тыс. экз.), а четвертое – Саратовский области (101,8 тыс. экз.). 
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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