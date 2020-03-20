20 марта 2020, 09:49
В России насчитали 2,4 млн мотоциклов, большинство из которых собраны в СССР
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По состоянию на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 2,4 млн мотоциклов, из которых 1,5 млн единиц были выпущены еще в советское время или до 1991 года включительно.
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Почти каждый третий мотоцикл в России - это «ИЖ»: 728,3 тыс. экземпляров или 30,5% от общего объема мотопарка. Второе место занимают мотоциклы «Урал» (339,3 тыс. экз., 14,2%). На третьем – мотоциклы производства Завода имени Дегтярева (ЗиД), которых насчитывается 226,1 тыс. единиц (доля – 9,5%). Далее в десятке самых распространенных мотобрендов идут: «Минск» (192,6 тыс. экз., 8,1%). чешская Jawa (146,1 тыс. экз., 6,1%), «Тула» (140,6 тыс. экз., 5,9%). «Днепр» (137,7 тыс. экз., 5,8%). Завершают ТОП-10 три японских бренда: Honda (91,3 тыс. экз., 3,8%), Yamaha (69,7 тыс. экз., 2,9%) и Suzuki (42,1 тыс. экз., 1,8%).
Примерно половина всего парка мотоциклов приходится на два федеральных округа – Приволжский (24,7%) и Центральный (22,3%). Далее с большим отрывом идет Северо-Западный ФО (12,3%). Если же говорить о конкретных регионах, то Москва занимает только пятое место (85,3 тыс. экз.), а Московская область – десятое (65,4 тыс. экз.). Лидером по объему мотопарка стал Краснодарский край (114,9 тыс. экз.). На второй строчке – Приморский край (105,7 тыс. экз.). Третье место досталось Башкирии (103,9 тыс. экз.), а четвертое – Саратовский области (101,8 тыс. экз.).
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Комментарии пользователей
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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
муж ездит на электричке, тоже говорит полупустая, народу мало
Это ж кому-то на руку такая мировая перезагрузка. Блин, что лет назад испанка была гораздо страшнее, что творится непонятно.
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