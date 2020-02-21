Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 февраля 2020, 08:59

В России насчитали 53 миллиона транспортных средств

  • 189
  • 0
Фото: mir24.tv
По данным аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 52,9 млн автотранспортных средств, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы.
Ранее мы писали
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, сколько всего автомобильной техники зарегистрировано ...
Читать далее
За полгода численность российского автопарка возросла на полмиллиона единиц. Если на 1 июля 2019 года в нашей стране было зарегистрировано 52,4 млн единиц, то на 1 января 2020 года их количество увеличилось до 52,9 млн транспортных средств.

Подавляющее большинство российского парка приходится на легковые автомобили. На начало года их насчитывалось 44,5 млн единиц, что составляет 84% от общего числа ТС. Полугодом ранее «легковушек» было 44,1 млн экземпляров. На втором месте находятся легкие коммерческие автомобили с результатом 4,2 млн экземпляров и долей в 8%. За полгода их численность возросла на 0,1 млн единиц.

Количество грузовых автомобилей за минувшие полгода практически не увеличилось и по-прежнему составляет 3,8 млн экземпляров, что соответствует доле, превышающей 7%. Не произошло существенных изменений и в сегменте автобусов. Они занимают всего около 1% российского автопарка с показателем свыше 0,4 млн экземпляров.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АСКО | отзывы
Я здесь ничего не покупал, но иногда заезжаю обслуживать свой Лексус. В первый раз попал сюда с отвалившимся колпаком, потому что был неподалеку, потом стал уже прицельно приезжать. Нравится, что на приемке не маринуют, ждешь минут десять, а то и меньше, а после этого машину загоняют в ремзону сразу ...
Анатолий
Xtruck | отзывы
По этому адресу находится сервис и магазин запчастей, только он по-другому называется. Хорошее место, с надежными работниками, которые обещания выполняют. Такой ситуации, что тебе обещали перезвонить и забыли, не бывает, твой заказ не теряется, а если вдруг случилась ошибка и доставили не ту деталь, ...
ИП
GoodCar Энгельс | отзывы
В объявлениях одно, в салоне совсем другое, цены и модели не совпадают. Ту машину, которую я хотел, Киа Сид за 200 тысяч, сказали, что продали, предложили другую, за 350 тысяч. Я смотрю на нее, потом на фото в объяве и вижу, что она один в один, только на фотках оттенок другой, но это же от освещения ...
Валентин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России насчитали 53 миллиона транспортных средств
{{material_127582}}За полгода численность российского автопарка возросла на полмиллиона единиц. Если на 1 июля 2019 года в нашей стране было зарегистрировано 52,4 млн единиц, то на 1 января 2020 года их количество увеличилось до 52,9 млн транспортных средств.Подавляющее большинство российского парка приходится на легковые автомобили. На начало года их насчитывалось 44,5 млн единиц, что составляет 84% от общего числа ТС. Полугодом ранее «легковушек» было 44,1 млн экземпляров. На втором месте находятся легкие коммерческие автомобили с результатом 4,2 млн экземпляров и долей в 8%. За полгода их численность возросла на 0,1 млн единиц.Количество грузовых автомобилей за минувшие полгода практически не увеличилось и по-прежнему составляет 3,8 млн экземпляров, что соответствует доле, превышающей 7%. Не произошло существенных изменений и в сегменте автобусов. Они занимают всего около 1% российского автопарка с показателем свыше 0,4 млн экземпляров.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ростовская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться