21 февраля 2020, 08:59
В России насчитали 53 миллиона транспортных средств
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Фото: mir24.tv
По данным аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 52,9 млн автотранспортных средств, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы.
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Подавляющее большинство российского парка приходится на легковые автомобили. На начало года их насчитывалось 44,5 млн единиц, что составляет 84% от общего числа ТС. Полугодом ранее «легковушек» было 44,1 млн экземпляров. На втором месте находятся легкие коммерческие автомобили с результатом 4,2 млн экземпляров и долей в 8%. За полгода их численность возросла на 0,1 млн единиц.
Количество грузовых автомобилей за минувшие полгода практически не увеличилось и по-прежнему составляет 3,8 млн экземпляров, что соответствует доле, превышающей 7%. Не произошло существенных изменений и в сегменте автобусов. Они занимают всего около 1% российского автопарка с показателем свыше 0,4 млн экземпляров.
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